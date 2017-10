Selección peruana: Salen muñecos de la en plastilina de la bicolor [FOTOS]

El ingenio y la creatividad de los artesanos peruanos salen a relucir gracias al fútbol. Muñecos de Ricardo Gareca y los jugadores de la selección, con sus camisetas, peculiares peinados y hasta tatuajes, son creados por Jorge Luis Cerda, un artista con la plastilina.



Ha hecho, por ejemplo, la figura del ‘Tigre’ Gareca cuando apunta con sus dedos sobre sus sienes para indicarles a sus muchachos que piensen y no pierdan la concentración luego de un gol.



También la de Paolo Guerrero cuando levanta el brazo cubierto de tatuajes, luego de inflar las redes del arco rival. Además, la de Pedro Gallese con el número 1 en el pecho, la bandera sobre el hombro y sus enormes guantes.



La figura de Guerrero se le hizo más difícil por su gestualidad. “Es carismático y temperamental, expresar ambas cosas es difícil, un reto”, indicó.



COLECCIÓN

Y no podían faltar las de Christian Cueva y Jefferson Farfán, sonrientes, luego de un triunfo. “Las esculturas son parte de mi colección y me hacen pedidos de los personajes que desean. Haré también de ‘Orejas’ Flores y muchos más”, afirma Jorge Luis.

Este artista ayacuchano trabaja hasta tres horas para armar una figura. Empieza por el rostro y al terminar aplica barniz para mejorar el acabado y dar más conservación. (Isabel Medina)



TOME EN CUENTA

​

* Tiene más de 30 esculturas de plastilina, entre ellas: Miguel Grau, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, PPK, Michael Jackson, ‘Chapulín Colorado’, ‘Mafalda’ y ‘Condorito’.



* Da talleres en el Ministerio de Cultura (San Borja), colegios y eventos.



* En su página de Facebook ‘Plastifiguras’ tiene más de 8,100 seguidores.