Semana santa: 5 consejos para dejar tu casa segura si te vas de viaje

Como cada año durante los feriados por Semana Santa miles de familias dejan sus casas para viajar al interior del país o en algunos casos al extranjero. Sin embargo, estas fechas, que son sinónimo de descanso para unos, son aprovechadas por otros para cometer sus fechorías.



Para evitar sufrir robos en tu vivienda y pasar unos días de diversión, MAPFRE te da algunos consejos:



1. No uses las redes sociales



Evita mencionar en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram u otras) a dónde viajarás este feriado largo. Procura no subir fotos durante tu paseo, recuerda que pueden estar vigilándote a través del ciberespacio.



2. Cierra bien puertas y ventanas



Asegúrate que las cerraduras de puertas y ventanas de tu casa se encuentren en buen estado. No olvides cerrar cualquier acceso a la casa por más pequeño que sea.



3. Inspecciona tu casa



Si en la fachada de tu casa encuentras símbolos extraños que no has colocado, podrían ser mensajes usados para marcar tu casa como un punto de robo. Si notas esto, da aviso a la policía inmediatamente.



4. Desconecta el teléfono



Si cuentas con un teléfono fijo en casa, bájale el volumen o desconéctalo antes de salir. En caso de que necesites dejarlo conectado, desvía las llamadas a un número de celular y siempre ten a la mano los números de contacto de tus vecinos.



5. Oculta tus objetos de valor



Si tienes objetos de mucho valor a la vista como una laptop u otros equipos electrónicos, procura guardarlos bien para que no estén a la mano. Lo mismo con tus joyas y otros accesorios.