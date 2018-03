Como ya es tradición, el actor Mario Valencia Rivadeneira escenificó este mediodía en el Paseo de agua del Rímac el bautizo de Jesús en el Jordán, un ritual que realiza desde hace más de 30 años.



Ataviado con su túnica rojo y blanco, el popular 'Cristo Cholo' salió junto a su elenco de más de 120 actores, desde la Municipalidad del Rímac para realizar su actuación en medio de cientos de fieles.



"Este año pensé que podía hacer este ritual en el río Rímac, pero ya no me dejan hacerlo. La Municipalidad de Lima no me da permiso porque dicen que puede ser peligroso", señaló Valencia.



VÍA CRUCIS



Mañana en la tarde, el actor protagonizará el Vía Crucis e intentará subir al cerro San Cristobal cargando una pesada cruz de 90 kilos. En su recorrido recibirá 'azotes', empujones y más, tal como lo recibió Cristo en Viernes Santo.



Horas antes, el 'Cristo Cholo' iniciará el recorrido de las siete iglesias en el santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Tacna. Visitará también la Catedral de Lima.