Semana Santa: El 'Cristo Negro' sale a las calles y escenificará el Vía Crucis en 'Mi Perú' | FOTOS

La Semana Santa trae también diversas representaciones de la Pasión de Jesucristo, como la que realizará hoy Luis 'Kalimba' Crisosto (26), conocido como ‘Cristo Negro’. Cargando una cruz hecha de madera capirona, de 120 kilos, recorrerá en Vía Crucis calles y arenales del distrito de ‘Mi Perú’.

Trome conversó con ‘Kalimba’, quien cuenta que “esa escenificación, en ‘Mi Perú’, es una tradición de 14 años. En nuestro caso, con mi elenco de la agrupación teatral ‘Aplausos’, llevamos siete años realizando este ‘Vía Crucis’, con el objetivo de hacer un llamado a la reflexión en nuestra comunidad".

El joven actor contó que "esta vez, además de las estaciones del camino de Jesús a la Cruz, como la oración en Getsemaní, la negación de Pedro, la muerte de Judas, el apedreamiento a María Magdalena, el juicio ante Pilatos, la casa de Herodes, la escena con Simón ‘el cirineo’, con la Verónica, los azotes,… hemos incluido más pasajes bíblicos como la cura de leprosos, , el milagro contra la legión (demonios)”.

“La intención es que la gente pueda solidarizarse, unirse. Nuestro distrito ha sido muy golpeado por la delincuencia y las drogas, pero está cambiando”, remarcó.

Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Isabel Medina

Hoy, junto más de 80 jóvenes actores y el apoyo de la municipalidad de ese distrito del Callao, harán la representación por Semana Santa y se unirán niños, incluso bebés y embarazadas, todos vecinos.

Comenzarán a las 3 de la tarde, partiendo del Reservorio de Aguas de Mi Perú. Pasará por el estadio municipal, el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, avenidas Trujillo, haya de la Torre, Tumbes, … hasta llegar al cerro La Cruz (antes llamado ‘Cachito’, que dejó de ser fumadero y baño público) y donde se representará la crucifixión.

“Cada año es más real y doloroso. Serán cuatro horas de recorrido y con la cruz y me he preparado con dieta, ejercicios y trabajo de cardio para tener buen físico, pero el cerro es empinado y es más complicado, pero lo haremos. El año pasado, me bajaron mal de la cruz de madera y con el peso de mi cuerpo terminé con el hombro dislocado”, contó ‘Kalimba’.

Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Isabel Medina

Añadió que “más grave fue lo de nuestro actor Jesús García, quien interpreta el papel de la tentación o el demonio. Tuvo un accidente con el fuego y sufrió quemaduras de segundo grado, pero se ha recuperado y se ha preparado con nosotros para la nueva escenificación. Estamos cuidando mejor los detalles para mantener el orden porque el público se emociona, llega a sentir, quiere estar cerca y ayudar a Jesús, lo vive”.

Por su parte, la comuna de Mi Perú señaló que el Vía Crucis busca llegar a las zonas más ‘picantes’, peligrosas e inseguras del distrito chalaco para promover la fe en la población e incentivar la cultura y el teatro en los vecinos, como una salida a los peligros que existen en las calles. (Isabel Medina)



Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Escenifican el Vía Crucis en 'Mi Perú'' con el joven actor conocido como 'Kalimba' y su agrupación artística. Isabel Medina

REGRESAR A PORTADA TROME.PE