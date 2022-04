Decenas de fieles llegaron esta mañana a la iglesia de San Francisco, en el Cercado de Lima, para que sus palmas sean bendecidas en Domingo de Ramos. En esta fecha se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén y es simbólicamente la “puerta de entrada” en la que los cristianos se preparan para iniciar la Semana Santa.

De acuerdo a América Noticias, este año -a diferencia de años atrás- las puertas del templo serán abiertas para celebrar la santa misa. Recordemos que debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), que inició en marzo de 2020, este tipo de actividades fueron canceladas presencialmente y solo se desarrollaban de manera virtual.

“Buenos días, la misa va a ser toda la semana. Honestamente yo no he tenido que esperar porque yo he seguido virtual. Todos los domingos venimos a misa. Que Dios lo bendiga”, comentó una fiel que esperaba su turno para que bendigan su ramo de palma.

Minutos antes de las 8 a.m. el padre de la iglesia San Francisco salió a bendecir los ramos. Todos los fieles que hacían cola, se acercaron y formaron un círculo para oír sus palabras.

“Queridos hermanos ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañamos al Señor (...)”, dijo.

¿Qué días son feriados en Semana Santa?

La Semana Santa comienza el domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos y termina el 17 del mismo mes con el Domingo de Resurrección, por lo que los feriados solo serán el jueves 14 y viernes 15 de abril.

Los empleadores también pueden alargar los días de descanso hasta el sábado y domingo, pero todo dependerá de cada empresa.

