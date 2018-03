Las calles del Centro de Lima se volverán a llenar de fe y esperanza con el tradicional aroma de incienso y mirra. Miles de fieles participarán de las actividades por Semana Santa programadas por la Iglesia Católica.



Paralelamente a las actividades organizadas por el Arzobispado de Lima, la Municipalidad del Rímac dio a conocer el recorrido que hará el ‘Cristo Cholo’, escenificando la Vida, Pasión y Muerte de Jesús mañana y el viernes.



El Jueves Santo se realizará la escenificación del bautizo de Jesús en las aguas del río Jordán. Según se tiene previsto, se hará en el Paseo de Aguas y no en el río Rímac, como todos los años.



Al día siguiente, Viernes Santo, el actor Mario Valencia escenificará la crucifixión de Cristo a la entrada de la Alameda de los Descalzos.



“Mi intención será bajar hasta el río Rímac y subir al cerro ‘San Cristóbal’, solo espero me lo permitan”, dijo Mario Valencia.



ACTIVIDADES

* Jueves Santo: Desde las 10:00 a.m., en la Basílica Catedral de Lima se realizará la tradicional misa crismal. A las 6 p.m., la Última Cena del Señor en cada parroquia e iglesia. Por la noche será el recorrido de las siete iglesias.

* Viernes Santo: A las 6:30 a.m. la sagrada imagen del Señor de los Milagros saldrá en procesión hasta la Catedral de Lima. Permanecerá allí durante el Sermón de las Tres Horas, al mediodía. Por la tarde se realizará la celebración de la Pasión del Señor. Luego, el Cristo Moreno regresará a su santuario.



ASÍ ES LA COSA

* Jueves Santo solo funcionarán las rutas A, B, C del Metropolitano y por la mañana el Expreso 4. El Viernes Santo se suspenderán todos los servicios Expresos.

