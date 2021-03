Sin bautizo en el río Rímac ni ascenso al Cerro San Cristóbal, y sin peregrinar cargando una cruz, el llamado ‘Cristo Cholo’ volverá a salir en esta Semana Santa, y en plena pandemia.

Trome conversó con Julio Mario Valencia, quien señala que llevaba 45 años realizando la escenificación del ‘Vía Crucis’, ininterrumpidamente.

“Y han sido 38 años subiendo al Cerro San Cristóbal. El año pasado tampoco fue posible hacer el ascenso. Dios permita que, de alguna manera, esta vez logre hacer la representación y, sobre todo, hacer el llamado a que todos, en Perú y fuera de él, nos unamos en oración para pedirle al Señor que aplaque su ira y nos libre de esta pandemia. La oración es la mejor vacuna”, dijo con firmeza.

'Cristo Cholo' saldrá en Semana Santa e intentará representará algunas escenas bíblicas. Pide a todos unirse en oración. (Trome / Isabel Medina)

PIDE ESCENIFICAR CON PROTOCOLOS

El ‘Cristo Cholo’ salía siempre en Semana Santa y era parte de la tradiciones que había en Lima en estas fechas. Protagonizaba con otros actores la representación de algunos momentos bíblicos, pero este año eso no será posible por la pandemia y las restricciones para frenar el avance del contagio del virus.

Julio Mario Valencia contó que ha solicitado al Ministerio de Cultura poder representar el Vía Crucis, este Jueves Santo, con su agrupación actoral ‘Emmanuelle’, en el Teatro Nacional, y que esto se pueda transmitir virtualmente.

“Solo me respondieron que lo evaluarán. Espero que me den la oportunidad, por supuesto respetando los protocolos. A partir del jueves hay cuarentena total, no será posible hacer nada afuera, pero mañana (hoy miércoles) de todas maneras saldré al Centro de Lima como ‘Cristo Cholo’. Lo hice en Domingo de Ramos, y no hubo problemas, ninguna aglomeración. Mañana, adelantando fechas, pretendo escenificar el lavado de pies y la ‘Ultima Cena’, ojalá no haya contratiempos”, expresó.

SUPERÓ FRACTURAS

Dijo también que, con la gracia de Dios, ha superado fracturas, caídas hasta de cinco pisos, le han restaurado la mandíbula y con infiltraciones sigue manteniendo su salud. “No he enfermado de Covid. Me estoy cuidando”, afirmó.

SEPA QUE:

*El ‘Cristo Cholo’, en su diario vivir, es transportista de combustible y entrenador de fútbol amateur.

*En Viernes Santo, el actor protagonizaba el Vía Crucis y subía el cerro San Cristóbal cargando una pesada cruz de 90 kilos.

*Ahora incursiona en el ambiente electoral político. Postula al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (Runa).

*Coincidencia o no, le dieron el número 33. Dijo que es un número bendito, porque es la edad que tuvo Jesucristo cuando murió para salvar a todos. (Isabel Medina)