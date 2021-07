PERUANO QUE SE RESPETA. Su futuro empezó a forjarse cuando empezó a arar la tierra. Tobías Edverson Untiveros León (29) aprendió a sembrar y cosechar el maíz, el trigo, la cebada y la linaza en los campos de la comunidad campesina de Paccayhuaycco, provincia de Huanta, en Ayacucho, pero, con el tiempo, descubrió que tenía una relación especial con los estudios. Mientras cumplía sus labores en el campo con sus padres, se daba tiempo para estudiar en el colegio y sacar buenas notas. No en vano caminaba más de una hora para llegar a su escuela N° 38278 Paccayhuaycco durante la primaria y no le asustó tampoco el reto de viajar hasta Huancavelica para continuar sus estudios universitarios. Su dedicación fue premiada al ganar un concurso que financiará su proyecto de investigación sobre el uso de aguas termales en la producción de concreto, un recurso que puede brindarle a muchos pobladores tener viviendas más seguras. Conozcamos más sobre este talento nacional.

Hoy, presentas un proyecto de investigación sobre aguas termales, pero antes trabajabas en el campo, ¿aún lo sigues haciendo?

Sí, claro, eso nunca se olvida. Siempre que tengo tiempo libre, ayudo a mis padres en los quehaceres del campo. Ahí no te puedes quedar sentado, siempre hay cosas que hacer. Cuando se está sembrando, hay que aporcar la tierra, por ejemplo. Durante la cosecha, se guarda la semilla en tinajas para el próximo sembrío.

Cuéntame una jornada laboral diaria en el campo…

Mis padres se levantan a las 4 de la mañana; yo, cuando estoy en casa y dispongo de tiempo libre me despierto a las 5 de la mañana. Una hora después, ya estamos en el campo y luego nos ponemos a chacchar la coca para después trabajar hasta las cinco de la tarde. Es una jornada sacrificada, pero así es la vida en el campo.

¿Qué sientes que aprendiste en el campo?

En el campo, nuestras familias son unidas. El trabajo duro me ha enseñado a ser perseverante y luchar por mis sueños. Recuerdo cuando era niño, me levantaba temprano para ir a trabajar en la chacra con mi padre; ahora me sigo levantando temprano pero esta vez para estudiar. Esa costumbre se quedó en mí.

Háblame de ti, ¿ya terminaste la universidad?

Sí, soy egresado de la carrera Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) y gané la beca para talentos de universidades públicas: Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Explícame sobre el proyecto de investigación…

Mientras cursaba mis estudios en Huancavelica, noté que las personas usaban las aguas termales para la piscina o para lavar ropa; el resto se iba al río Ichu. Me causó curiosidad darle un mejor uso a este líquido elaborando el concreto con aguas termales.

¿Qué te hizo pensar en ello?

Estamos haciendo un estudio de los componentes que tienen estas aguas. La investigación busca que estas aguas termales tengan una mayor resistencia y en caso cumplan con estas características, podemos hablar de un concreto especial que garantizaría mayor seguridad entre la población.

Sería una gran noticia para muchos pobladores…

Sí, pero no puedo adelantar nada; no sé los resultados. En caso, resulte positivo, ayudaría en el desarrollo de Huancavelica.

Para elaborar el concreto se utiliza agua potable…

Exacto, estoy planteando tener otra fuente de agua. Hemos visto que en otros lugares las aguas termales sí cumplen con los parámetros establecidos por la norma y aquí podría ocurrir eso, y así servir para las construcciones de Huancavelica.

¿Consideras que estos logros que estas alzando, son un ejemplo para los niños de tu comunidad?

Sé que, de alguna forma, pueden verme como ejemplo. Que es importante el estudio para salir adelante. Yo vengo de una familia de escasos recursos y estoy saliendo adelante.

¿Cuál es tu objetivo a futuro?

Para un quechuahablante como yo, cada logro en la educación, es una gran satisfacción. Hay dificultades, pero siempre perseveramos. Soy el mayor de cinco hermanos de una familia de agricultores y mi meta es hacer mi posgrado fuera del país. Es mi sueño.

