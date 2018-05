Senamhi: lloviznas se repetirán mañana en Lima

Las lloviznas que se registraron esta madrugada, se volverán a repetir mañana viernes, sobre todo en los distritos costeros y en Lima, informaron voceros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi ).



Según Piero Rivas, meteorólogo del Senamhi, el intenso frío que se sintió hoy, no es por una baja en la temperatura, sino porque la sensación térmica aumento por efectos de las lloviznas y de una mayor humedad atmosférica.



El especialista de Senamhi precisó, que el momento más frío, hasta ahora, ha sido el lunes 28 de mayo, entre las 5 y 6 de la mañana, cuando los termómetros marcaron 12.6 grados, pero no fue muy notorio porque la noche anterior el cielo estuvo despejado.



FIN DE SEMANA



A la vez, sostuvo que las temperaturas de este fin de semana se mantendrían en un promedio de 15 y 18 grados y habría cielo cubierto, pero no lloviznas, según Piero Rivas, meteorólogo del Senamhi .



Por ello, agregó que en Lima es probable que se registre brillo solar por la tarde al despejarse el cielo.