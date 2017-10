Sendero Luminoso: Martha Huatay no saldrá libre por juicio del caso Tarata

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



MÁS TIEMPO

El exgobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas, tendrá que pasar más tiempo tras las rejas. El Poder Judicial amplió a siete meses su prisión preventiva. Ayayay...



‘MORADITO’

Para Fernando Tuesta, Julio ‘Moradito’ Guzmán está construyendo un aparato partidario importante. Dizque sería una carta fuerte en los comicios presidenciales del 2021...



CON PALO (I)

Yonhy Lescano dice que el aprismo y el fujimorismo ‘trabajan juntos’ y ahora están queriendo ‘atemorizar a los fiscales’ que investigan a Alan y Keiko . Ayayay...



CON PALO (II)

Otro que criticó duro al Apra y Fuerza Popular fue el oficialista Vicente Zeballos. Pidió que transparenten sus conductas, ya que el que ‘nada debe, nada teme’. Uyuyuy...



CUESTIONA

Víctor Arroyo fue desembarcado de la Comisión de Gracias Presidenciales. No descartó que su choteada tenga relación con un probable indulto al ‘Chino’ Fujimori. Eso se piensa...



'TROLEADA'

Cecilia Chacón aseguró que Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori. Al toque, Beto Ortiz la ‘troleó’ en Twitter: “¿De quién es entonces? ¿Del ‘Tucán’ Bedoya?”. ¡Qué buena...!



LA ACLARA

El comentario de Cecilia Chacón no cayó bien en algunos colegas del ‘partido naranja’. Federico Pariona le puso en claro que el ‘Chino’ es su líder histórico...



TARATA

Nos cuentan que la Procuraduría Anticorrupción anunció que la senderista Martha Huatay no saldrá libre en los próximos días. Está pendiente lo de Tarata...