Este sábado, 7 de octubre, será el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros y se espera que miles de fieles acompañen la venerada imagen.



Para la seguridad de los fieles, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, dieron estas recomendaciones:

*Si va con niños y ancianos, no descuidarlos en ningún momento.

*Entre la ropa de los menores colóqueles una tarjeta con sus datos (nombre de él o ella y de sus padres, número de celular o teléfono fijo). En caso el menor se pierda, podrá ser identificado y ubicado más rápido.

*Evitar forzar el acercamiento al perímetro de la soga. Así será menor el riesgo de desmayos, pisotones y asfixia.

*No lleve artículos de valor (hay mucha gente y se expondría a que algo se le caiga o se lo sustraigan).

*Vista ropa cómoda y zapatos bajos. Lleve gorrita y agua para hidratarse.



Procesión del Señor de los Milagros. Hay que evitar forzar el acercamiento a la soga. (Foto: Isabel Medina / Trome)

*No lleve conos de flores a la procesión. Solo se aceptará ofrendas en el Santuario de las Nazarenas; finalmente ayudar a crear un ambiente de fervor y oración.

*Homenajes: No ocupar toda la vereda. En caso de alfombras solo debe ser de flores y no de aserrín (podría causar que los hermanos cargadores resbalen con el anda.

*Evite poner música que no ayude con el ambiente de fervor y oración de la procesión.

EVITEMOS: NIÑOS EXTRAVIADOS

El año se registraron 64 niños extraviados durante los recorridos del anda del Señor de los Milagros. “Esa cifra es demasiado alta y el problema es un trauma para el niño”, remarcó Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima.

“Lo más importante es evitar el trauma psicológico de los niños extraviados. Para eso colocaremos carpas donde los mantendremos mientras ubiquemos a sus padres o sus padres los puedan ubicar. En ese sentido, la recomendación es una tarjeta del niño dentro de su ropita para poder darnos el celular del papá y así la ubicación sea más rápida”, indicó Casaretto.

En cuanto a las personas de la tercera edad y discapacitados recomendó que no busquen estar dentro de un tumulto del recorrido de la procesión porque provocarán un riesgo mayor.