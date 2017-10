San Borja: ¡INDIGNANTE! Hombre muere tras ser intervenido por serenos y policía [VIDEO y FOTOS]

¿Abuso de fuerza? Ivo Ivancovich Andia murió esta madrugada tras ser intervenido por serenos y policías de San Borja.Su expareja y madre de su hija pide que las investigaciones lleguen hasta el final porque sospecha que la violencia con la que redujeron al hombre de 35 años fue la causa la muerte.



Al parecer, Ivo Ivancovich estaba ebrio cuando fue intervenido por los serenos. El hombre de 35 años buscaba a su amigo Alejandro Flores y gritaba desesperadamente su nombre, esto provocó que las autoridades lo reduzcan.



“Lo tiran al piso, lo voltean, lo enmarrocan. Le ponen la rodilla y el pie en la cara. No puedo decir quién lo golpeó, pero en un momento lo veo echado boca abajo con la cara ensangrentada”, dijo Flores sobre la intervención policía de Ivo Ivancovich. En las grabaciones se observa a Ivo en el suelo reducido por los serenos, luego es traslado a la comisaria de San Borja.



Tras una hora de permanecer en la comisaria, Ivo Ivancovich es llevado a la Clínia Vesalio,donde el personal confirma su muerte. Su expareja pide explicaciones porque antes de la intervención, Ivo estaba bien, no tenía ninguna enfermedad.



Lo sospechoso, según la expareja de Ivo, es que la policía informa a la clínica que se trata de un accidente de tránsito. Personal de Serenazgo del distrito no se pronuncia hasta el momento, la comisaria afirma que ya está en marcha una investigación.





