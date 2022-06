Si vas a realizar el retiro de tu AFP, al momento de realizar tu solicitud debes tener a la mano la información y datos que se requerirán ¿Ya tienes tu número de cuenta bancarios?¿Sabes qué entidades financieras están autorizadas?

El 31 de mayo, mediante Resolución SBS Nº 01767-2022, en el Diario Oficial El Peruano, se publicó el procedimiento operativo y las normas correspondientes para cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 31478, que permite el retiro facultativo.

Para realizar tu solicitud de retiro, debes tener a la mano toda la información requerida para evitar que esta sea denegada. Debes tener tu DNI a la mano porque te pedirán tu dígito verificador, fecha de emisión y grupo de votación, por ejemplo. También se te pedirá un correo electrónico y número de celular. Es importante también tu número de cuenta personal. ¿Sabes que bancos están autorizados por la SBS?

¿LA AFP ME CREARÁ UNA CUENTA BANCARIA COMO EN LOS ANTERIORES RETIROS?

No. Como medida de seguridad, ya no se abrirán cuentas desde la web del registro de solicitudes de retiro de hasta 4 UIT (S/ 18,400) de tu fondo de pensiones de la AFP. Esta vez, será obligatorio que coloques un número de cuenta. Hay una lista de 10 entidades financieras que son admitidas, además del Banco Nación. Este último solo será exclusivo para afiliados que vivan en zonas donde no haya otras entidades, de acuerdo con información de AFP Prima.

¿La cuenta puede ser mancomunada?

No, la cuenta debe ser personal.

¿EN QUÉ ENTIDADES FINANCIERAS PUEDO COBRAR MI SEXTO RETIRO DE LA AFP?

Puedes crear tu cuenta bancaria a tu nombre en cualquiera de estas diez entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

BanBif.

BBVA.

BCP.

Banco de Comercio.

Banco GNB.

Banco Ripley.

Caja Huancayo.

Caja Sullana.

Interbank.

Scotiabank.

Banco de la Nación* (solo en zonas donde no haya otras entidades financieras).

¿QUÉ PASA SI HICE EL TRÁMITE DE RETIRO, PERO DESEO ANULARLO?

En caso un afiliado desee desistir de su solicitud de retiro, debe hacer lo siguiente para revocar los desembolsos: