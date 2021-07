Peruano que se respeta. A Sheela Sharma siempre le gustó leer y escribir. Pero, fue hace unos años que un tío la impulsó a redactar un cuento infantil y participar en un concurso. “En mis planes primero estuvo hacer un libro sobre mi blog (Mommy’s tales). Quería compartir mis experiencias como mamá primeriza, ya que con la maternidad descubrí lo mucho que me gustaban los niños. No pensaba hacer un cuento para niños, pero la idea me entusiasmó”, contó Sheela.

Así surgió ‘La estrella brillante’, un cuento que rinde homenaje a las aves más emblemáticas de nuestro país. Ellas son las protagonistas de la historia que enseña a los más pequeños de la casa a dejar de lado los estereotipos.

Esta escritora y madre de dos hijos trabaja en el rubro del turismo y conoce muy bien nuestra biodiversidad y la fascinación de los niños por las aves. “La editorial Caja Negra y mi hija me animaron a publicar este cuento. Estoy muy contenta con el resultado, tanto que ya estamos trabajando en un segundo libro”, dijo Sharma, quien, a través de su blog Mommy’s Tales, comparte tips sobre maternidad, crianza, tips y estilo de vida.

En el marco del Bicentenario del Perú, la escritora nos pide que cultivemos el amor por lo nuestro, que valoremos y respetemos la naturaleza. También que evitemos los prejuicios y aceptemos que cada persona es única e independiente.

Con solo 20 años, Diana Sandoval se ha convertido en una de las cantautoras más jóvenes del país. La pandemia no ha hecho que se quede de brazos cruzados, más bien ha buscado la manera de seguir con su música. En este tiempo compuso 7 canciones.

“Canto todo tipo de género musical, pero ahora estoy enfocada en lo nuestro, en lo peruano”, contó la joven, quien también baila marinera y tondero.

Dentro de poco estrenará el videoclip de un tema que hizo por encargo del cuartel Barbones con miras a las celebraciones del Bicentenario del Perú.

CLASES GRATUITAS

Esta joven artista entró a la escuela de canto del gran Polo Campos a los 11 años. Como ella siempre quiso compartir lo que sabía con los demás, a los 17 años empezó a dictar clases de canto a los chicos de bajos recursos económicos del cerro San Cosme, en La Victoria.

“Hay mucho talento en nuestro país, lamentablemente, a veces no hay el apoyo necesario. Si puedo colaborar, lo hago. Difundir nuestra cultura peruana es bonito, siento felicidad poder contribuir con mi país”, expresó orgullosa Sandoval, quien también a dado clases en diferentes distritos de Lima, como Jesús María, Rímac y Barranco.

Pueden escuchar su música en sus redes sociales o plataformas digitales como Spotify. Solo deben buscarla como Diana Sandoval.

