Shirley Silva Padilla: Abogado busca reducir su condena al asegurar que asesina sufre de esta “anomalía” [VIDEO]

Luego de que esta madrugada el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva contra Shirley Silva Padilla por el presunto delito de homicidio calificado, Constantino Cadenas, abogado de la joven asesina, apeló la decisión y aseguró que Silva Padilla sufre de una "anomalía".



Constantino Cadenas indicó que su defendida sufre de una “anomalía psíquica producida por la excesiva ingesta de alcohol” previo a los asesinatos.



¿Pero de qué se trata esta 'anomalía psíquica'? Así lo explicó Cadenas: "Es un trastorno psíquico por intoxicación. Cualquier persona que está sometida a un ingesta de alcohol por un extenso tiempo puede sufrir esta situación. Es una cuestión patológica humana".



“La situación de ella es que no entiende la connotación del hecho que ha causado y eso significa que ella no es normal”, agregó Cadenas.



Durante la audiencia, Shirley Silva Padilla indicó que no se sentía responsable de los asesinatos. En la sesión, la magistrada le preguntó a Shirley Silva Padilla si se sentía responsable por lo ocurrido. “No, porque no lo he visto, no lo he sentido”, respondió.



Como se recuerda, la mujer usó una pistola para acabar con la vida de un DJ y luego acribilló a un dueño de un chifa porque su plato no tenía suficiente pollo.