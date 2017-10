Shirley Silva Padilla: Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra [VIDEO y FOTOS]

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Shirley Silva Padilla por el presunto delito de homicidio calificado. La sesión estuvo a cargo de la jueza Patricia Nakano, del Juzgado Penal de Turno de San Juan de Lurigancho.



Durante la audiencia, Shirley Silva Padilla indicó que no se sentía responsable de los hechos, en referencia al asesinato de dos hombres en San Juan de Lurigancho.



Hay que mencionar que Francisco Alhuay, sujeto que estuvo con ella al momento de los crímenes y que la habría denunciado por miedo a que lo mate, también fue involucrado en la investigación. En las argumentaciones de la parte acusadora, se mencionó que él habría facilitado la fuga de Shirley Silva Padilla.



En la sesión, la magistrada le preguntó a Shirley Silva Padilla si se sentía responsable por lo ocurrido. “No, porque no lo he visto, no lo he sentido”, respondió.



Una de las cosas que la defensa de Shirley Silva Padilla sostuvo es que la cuenta de Facebook de la joven habría sido intervenida o pirateada, motivo por el cual se pediría ayuda a la sección de la Policía especializada para ratificar o desechar tales afirmaciones.