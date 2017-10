Shirley Silva Padilla se prostituía y le robó pistola a cliente con la que mató a dueño de chifa y hombre que la piropeó

Por: José Yucra



La vida desenfrenada que llevaba Shirley Leslie Silva Padilla (22), ‘La Gata’, empezó hace muchos años cuando, según la Policía, se habría dedicado a brindar sus caricias a algunos amigos a cambio de algo de dinero. Así se habría agenciado de la pistola con la que, horas después, perpetró el crimen de su promoción de colegio y del dueño del chifa, en San Juan de Lurigancho.



De acuerdo a la denuncia sentada por un empresario zapatero, de 40 años, en la comisaría de Cotabambas, éste se encontró con su amiga Shirley Leslie Silva Padilla la noche del martes para acudir al hostal ‘Universo’, ubicado en el jirón Azángaro del centro de Lima.



Él permaneció allí hasta las 6 de la mañana del día siguiente cuando se retiró. Según refiere en el documento policial, olvidó su pistola Browning, con 12 municiones, en el cajón de una cómoda.

Shirley Leslie Silva Padilla ‘La Gata’ se retiró horas después y se llevó el arma. Cuando el hombre de negocios retornó ya no encontró el arma de fuego.



De Shirley Leslie Silva Padilla no se supo más hasta que la madrugada del jueves, asesinó a balazos a su promoción, Diego Marticorena Chombo, luego hizo disparos en su casa para que su familia le entregue 100 soles y finalmente mató al dueño del chifa, Fredy Marcas Elías.



Cuando Shirley Leslie Silva Padilla, 'La Gata', fue detenida se le encontró la pistola y seis municiones.



Los comentarios de sus amigos y conocidos en su página de Facebook dan a entender que Shirley Leslie Silva Padilla se encontraba con ellos para mantener encuentros íntimos.



PERFIL PSICOLÓGICO

​

Fría, no tiene escrúpulos y mentirosa, son tres de las características que arrojó el perfil sicológico realizado a Shirley Leslie Silva Padilla ‘La Gata’.



Prueba de ello es que, según policías, Shirley Leslie Silva Padilla aseguró no haber manejado un arma, pero los disparos realizados dicen lo contrario pues fueron de necesidad mortal. También juró no tener antecedentes, pero participó en el hurto de dinero a un chifa y agredió a un sereno.



NO DICE NI 'MIAU'



Ayer, Shirley Leslie Silva Padilla rindió su manifestación en el Depincri de San Juan de Lurigancho. Se mostró desafiante pues solo quiso dar sus generales de ley, pero no quiso responder otras preguntas relacionadas a los crímenes. "No voy a decir nada" fue la respuesta que daba a los agentes.



Hoy, Shirley Leslie Silva Padilla fue conducida a la Corte Superior de Justicia Lima Este y se puso a dormir en el calabozo. Estuvo desafiante en todo momento y no quiso cambiarse la ropa con la que fue detenida el jueves. Pidió comer un cebiche y papa a la huancaína.



Mañana, domingo, se realizará la audiencia a Shirley Leslie Silva Padilla 'La Gata', donde se determinará el tiempo que ‘La Gata’ irá a la cárcel hasta su sentencia. Tras el acto, el INPE la conduciría a un penal de Lima.