Cuando vamos a sacar la visa para Estados Unidos siempre existen miedos o dudas por el temor al rechazo. Escuchamos historias de cómo a una persona le otorgaron el documento por determinado motivo o respuesta dada o que a otra se la rechazaron por otra razón a pesar de que fue muy bien vestida. Hay una serie de mitos en torno a las entrevistas y a los requisitos que debemos cumplir. Aquí te contamos cuáles son los más comunes para que hagas tu trámite más tranquilo.

La visa es un documento que te permite entrar a un país distinto al tuyo de manera temporal y el gobierno de Estados Unidos te la otorga por un máximo de 10 años, aunque la estadía máxima por viaje puede llegar hasta los seis meses.

En esta nota te mencionamos las preguntas más frecuentes que se hacen las personas, al momento de querer tramitar tu visa. Lo más importante es que puedas demostrar que tienes arraigo en tu país de residencia y que tu intención es ir de manera temporal a Estados Unidos y no quedarte.

¿CUÁLES SON LOS DIEZ MITOS MÁS COMUNES A LA HORA DE SOLICITAR LA VISA PARA ESTADOS UNIDOS?

A continuación, los diez mitos más comunes al momento de tramitar la visa de no inmigrante para visitar Estados Unidos.

10. ¿Las personas solteras nunca obtienen visa?

Hay hombres y mujeres que reciben todos los días su visa. El estado civil no determina su elegibilidad.

9. ¿Tengo que saber inglés para obtener una visa?

Las entrevistas son en el idioma del país oficial donde solicitas la visa. Si estás en Perú, la entrevista será en español. No tienes que saber inglés para la entrevista.

8. La carta de invitación garantiza la visa

No hay ningún aspecto que garantice que alguna persona vaya a obtener este documento de manera segura. Que un familiar te firme una carta de invitación para que lo visites es solo algo que puede abonar a que el cónsul te acepte en su país, pero no una garantía.

7. Hay que tener mucho dinero para que me den la visa

No es cierto. Muchas personas piensan que la Embajada de los Estados Unidos sólo otorga visas a personas que tienen mucho dinero, pero esto no es así. Los oficiales consulares son entrenados para evaluar la situación general presentada por el solicitante durante la entrevista, no sólo la cantidad de dinero que tiene. El oficial evalúa la imagen completa de la vida del solicitante. Contar con solvencia económica no garantiza la expedición de una visa.

6. Hay un límite de visas por día

La verdad es que “no hay ningún límite a la cantidad de visas de turista que pueden ser aprobadas cada día. Cualquier persona que califique para la visa puede obtenerla”, explican desde la embajada de Estados Unidos en Lima.

5 ¿Necesito el apoyo de un tramitador o asesor para solicitar la visa?

La Embajada de Estados Unidos en Perú no recomienda recurrir a tramitadores. Toda la información sobre el proceso para solicitar la visa y preguntas frecuentes está en la página web de la embajada de cada país y en las cuentas verificadas de redes sociales.

4. ¿Debo tener mi pasaje de avión para solicitar la visa?

No. Nunca debes comprar ningún boleto o paquete turístico hasta que tengas tu pasaporte con el visado.

3. Si ya me negaron la visa, nunca más calificaré

Una negativa de visa no significa, necesariamente, que siempre te rechazarán las solicitudes. Cuando te nieguen la visa, te explican la razón por escrito. Si piensas que tu situación ha cambiado y cumples con las condiciones, puedes aplicar de nuevo y obtener la visa.

2. La entrevista es muy compleja

En la página oficial del gobierno de EE.UU. se recomienda que el solicitante “describa en forma clara y coherente sus planes de viaje y proporcione respuestas precisas tanto al llenar la solicitud DS-160, como al responder las preguntas en el momento de la entrevista”. Las “respuestas inconsistentes, imprecisas o que no correspondan con la verdad, hacen más difícil que el oficial consular pueda determinar que el viaje propuesto es de carácter temporal o que el solicitante de visa califica para recibir una visa”. Si bien todos nos ponemos nerviosos, lo importante es hablar con la verdad.

Entrevista personal en la Embajada de Estados Unidos en Lima (Foto: GEC))

1. Tengo mucha familia en Estados Unidos

Tener familiares viviendo en Estados Unidos, de manera formal o que sean ciudadanos estadounidenses, no es un motivo para que te rechacen la visa. El deseo de visitarlos es un motivo legítimo de viaje y es importante que lo indiquen en tu solicitud de visa DS-160 y durante su entrevista con el oficial consular.