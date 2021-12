Tras el caos en el que terminó su chocolatada, el streamer Jesús Carrión ‘Sideral’ se dirigió a una comisaría seguramente para brindar su versión de cómo se desató el descontrol en su actividad navideña.

TE VA A INTERESAR: PERSONAS SE ROBARON LAS PELOTAS QUE IBAN A SER REGALADAS A LOS NIÑOS EN LA CHOCOLATADA DE SIDERAL

A través de sus redes sociales, Sideral anunció que acudiría a la comisaría de Miraflores y también aprovechó para pedir a todas las personas que se reunieron afuera de su casa a retirarse.

“Chicos estoy camino a la comisaría de Miraflores por qué el evento se salió de control y sinceramente estoy destrozado por dentro”, escribió en una de sus publicaciones.

“La chocolatada se canceló gente. Hubo mucha gente mala, han tumbado la reja y todo se descontroló.....Sinceramente estoy muy triste, me he ido prácticamente corriendo”, manifestó en otras publicaciones.

Sideral afirmó que su intención fue hacer algo bonito para los niños, pero todo se salió de control. “A mí me da mucha pena todo esto y no saben lo mal que me siento de verdad”, agregó.

TE VA A INTERESAR: POLICÍA DESALOJÓ A CIENTOS DE PERSONAS, TRAS CAOS EN CHOCOLATA DE SIDERAL

TROME | Sideral anuncia que va camino a la comisaría (Facebook)

¿QUE PASÓ EN LA CHOCOLATADA DE SIDERAL?

Lo que inició como una broma a Sideral, lo motivó a organizar una chocolatada para los niños más humildes en Los Olivos, sin embargo la actividad terminó en un descontrol, cuando un grupo de desadaptados derribó una de las rejas del lugar para ingresar.

Anta esta situación, la actividad fue cancelada y Sideral anunció que acudiría a la comisaría de Miraflores. De igual manera, un grupo masivo de personas acudió hasta su vivienda, generando malestar a sus familiares y vecinos de la zona.





TE VA A INTERESAR: