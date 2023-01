NO LA QUIEREN. Sigrid Bazán decidió acudir al velorio de Víctor Santisteban Yacsavilca, hombre de 55 años que falleció producto de las protestas en el Centro de Lima el último sábado 28 de enero. La periodista Milagros Leiva expulso el video donde la congresista de Juntos por el Perú es abucheada y expulsada por la gente.

En el video compartido se muestra la indignación de los asistentes, quienes le piden que se retire por respeto a la memoria de Víctor Santisteban.

“Acá no estamos para escuchar campaña de nadie”, “Estamos velando a un muerto acá, compañeros, respeto” , “Queremos justicia”, acotaron. Ante esto, la legisladora insistió en la renuncia de Dina Boluarte.

“Por su puesto y por eso tiene que renunciar Dina Boluarte y tenemos que irnos nosotros”, remarcó incrementando la molestia de la gente.

TROME | Sigrid Bazán es expulsada de velorio de Víctor Santisteban

MILAGROS LEIVA ARREMETE CONTRA SIGRID BAZÁN

La periodista Milagros Leiva no dudó en cuestionar duramente a Sigrid Bazán, a quien llamó de ‘mosca muerta’ por querer realizar una supuesta campaña política a su favor.

“ No sé Sigrid Bazán, qué te ocurre en la cabeza, pero hay que ser bien falto de todo, no hay que tener empatía, no hay que pensar en el otro para ir al velorio y tratar de hacer un discurso político. Obviamente, la gente le ha gritado que no están ahí para escuchar su discurso político tiene toda la razón, ella pone la cara de tonta muerta, mosca muerta, qué bajo has caído en la política , nadie puede ir a un velorio a hacer política. Respeta el duelo de los familiares, de este señor que ha muerto el sábado”, manifestó.