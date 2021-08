ROMPIÓ SU SILENCIO. Sigrid Bazán decidió pronunciarse sobre las fotografías que fueron difundidas donde se le ve compartiendo con un gran número de personas y sin respetar el distanciamiento social. La congresista de Juntos por el Perú aseguró que no ha organizado ningún tipo de fiesta como su colega Rosselli Amuruz.

“Lo que se ve en las imágenes es un restaurante... Yo no he asistido a una fiesta, era una cena y no todas las personas que están alrededor mío son de la mesa en la que yo estaba”, dijo Bazán tras ser captada en un local de Miraflores hace un mes.

Sigrid Bazán se defiende tras ser ‘ampayada’ en reunión social: “No todas las personas son de mi mesa”

La parlamentaria fue entrevista por el periodista Jaime Chincha, quien le preguntó si debería hacer un mea culpa. Sin embargo, Sigrid sostuvo que no tiene por qué informar cuando va a un restaurante.

“Antes de 28 de julio fui a cenar a un restaurante como cualquier persona. Yo no he organizado una fiesta con una orquesta musical, con un parte de invitación, en un hotel y con invitados. Yo solo he ido a cenar a un restaurante, no hay más que decir sobre esas imágenes”, recalcó.

“Estaba comiendo y si estaba levantada es porque, no sé si ves que hay una mano en mi bolsillo, saco mi mascarilla, me la coloco y me voy al baño. Ese es el momento de la foto”, agregó la experiodista.

Sigrid Bazán aseguró que no tiene problemas que fotos de este tipo se hagan públicas porque “está acostumbrada” que cuando va a un lugar público le tomen fotos.

“Jamás he hecho una fiesta COVID-19, nunca vas a ver una foto mía ni un video celebrando de esa manera, en absoluto”, sentenció.