Sigue ganando con ‘El Gato de la Fortuna de Trome’

Si llenaste una de las columnas de la cartilla de ‘El Gato de la Fortuna’, con los cupones que publicamos, ganaste automáticamente el premio que aparece en la parte superior.



Para cobrar tu platita, llama a ‘Aló Trome’ (311-6399) de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

MÁS PREMIOS



Pero si no tuviste suerte y no te llevaste ninguno de los 2 mil premios en efectivo, no te preocupes, pues hay más regalazos: 4 refrigeradoras, 4 equipos de sonido y 4 TV LED Smart de 55 pulgadas.



Coloca tus datos personales en el reverso de las cartillas no premiadas y deposítalas en las ánforas autorizadas hasta el miércoles 19, ya que el sorteo es el viernes 21 de setiembre.