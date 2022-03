La exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, aseveró que las veces que visitó al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno, fue para conversar sobre temas de “connotación social” con la finalidad de llevar ayuda a su distrito.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, la también empresaria descartó haberse reunido o tener alguna relación con el presidente Pedro Castillo. Además denunció ser víctima de reglaje y de acoso político.

“He ido a visitar a Bruno Pacheco para trabajar temas de connotación social. Para ayudar a mi distrito de Villa María del Triunfo que tienen muchas necesidades, porque era la única forma de apoyarlos, pero no se ha podido conseguir nada, porque se quedó muy pocos meses el señor Pacheco. Y luego vino la presión mediática que continua todavía hoy contra mí y otras personas”, aseveró.

“Pacheco era diferente a los otros secretarios de Palacio, paraba ocupado, no era fácil encontrarlo, quiero dejar constancia de que de las ocho veces que fui no me atendió en todas. No me he reunid con otras personas diferentes a Pacheco, la única persona que me hacía a veces era su subsecretario”, agregó.

“No me he reunido con el presidente, no tengo una amistad con él, no conozco a sus familiares ni a su entorno”, remarcó.

Al ser consultada sobre si participó en alguna coordinación con Pacheco para tratar de influir en el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, con el fin de beneficiar al Grupo Deltron, empresa que mantenía una deuda ante esa entidad, Barreda señaló que esta versión es falsa.