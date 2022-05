El amor, en su matiz más tóxico, es el que aborda Silvia Núñez del Arco en ‘Si me dejas me mato’ (Planeta), su último libro. Es una novela basada en su experiencia personal, dice en esta entrevista. Sobre una relación tóxica que la marcó y que le enseñó. Un recuerdo lejano y distinto al romance que tiene hoy con el periodista J aime Bayly , su esposo y padre de su única hija, Zoe . “Un amor muy tranquilo, muy verdadero, muy libre”, confiesa en un café de San Isidro.

Escribir sobre el amor es tan complejo que parece imposible.

Exacto, porque mi concepto del amor puede ser muy distinto al que tienes tú. Y al final el amor es un pacto entre dos personas. Cada pareja es un universo aparte. Cada pareja decide sus propias reglas, qué es lo que va y qué no.

¿Aprender a amar también es aprender a sufrir?

No sé si aprender a sufrir, pero es inevitable que en algún momento de la relación uno se sienta defraudado. Sobre todo, cuando tienes altas expectativas.

Creo que el primer gran dolor del ser humano es el dolor de la decepción amorosa…

Estoy de acuerdo con eso. A menos que la persona haya tenido una infancia muy terrible o haya vivido situaciones extremas. Pero en cuanto a lo sentimental, sí. Uno no va a encontrar una persona que te diga que su primera ruptura fue fácil. La mayoría de las personas recordamos nuestro primer desamor con mucha intensidad.

SILVIA NUÑEZ DEL ARCO ESCRITORA PERUANA Y ESPOSA DE JAIME BAYLY PRESENTA SU NUEVO LIBRO "SI ME DEJAS ME MATO"

Es incluso traumático.

Es algo que no olvidas.

¿Qué definición tienes del amor?

La visión del amor que tengo ahora es distinta a la que tenía antes. Creo que ahora uno tiene que amar a la persona como es. Tratar de no cambiarla.

EL AMOR Y JAIME

¿Cómo es tu amor con Jaime?

Es un amor muy tranquilo, muy verdadero, muy libre, muy cómplice. Es muy genuino. Y lo vivimos todos los días.

Dijo en una entrevista que amas el caos que él es. ¿Cómo es el caos Jaime Bayly?

Él ha estado con parejas que han tratado de cambiarlo o han querido que sea de otra manera o se comporte de otra manera. A mí me gusta el Jaime que es, el que se despierta a la una de la tarde. Quiero que él haga exactamente lo que quiera hacer. Si una persona hace lo que le piden, se pierde la magia. Me gusta que la gente sea genuina.

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco

¿Realmente es un caos?

No es un caos. Él es una persona disciplinada. Hacer un programa en vivo de lunes a viernes, publicar una columna todas las semanas, luego publicar novelas...

Eso es bastante…

Visto desde afuera, quizá una persona que no entienda el ritmo de la televisión y todo lo que implica, pueda pensar que no es tanto. Pero es un montón de trabajo. Él lo hace disciplinadamente. Tiene una rutina que sigue al pie de la letra. Me parece que es muy trabajador, disciplinado. Si él cree que es un defecto no tener pudor al escribir, yo lo acepto.

¿Dejarlo ser ha sido el secreto para que la relación dure 14 años? Nadie daba un centavo por ustedes…

Es verdad. Al momento era incierto si íbamos a tener futuro por la diferencia de edad. Pero a mí nunca me costó trabajo entenderlo y sentirme cercana a él. Siempre he fluido naturalmente. De hecho, cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que me dice es: ‘nos entendemos tan bien que me gustaría tener un hijo contigo, pero viajo tanto y tomo tantas pastillas que no sé si vaya a poder vivir más de los 50 años’.

¿Él tenía esa proyección, que solo viviría hasta los 50?

Ya no. Eso ha cambiado. El Jaime que yo conocía era el que me decía que no iba a llegar vivo a los 50 años. El Jaime de hoy es el que dice ‘me siento bien y tengo la ilusión de vivir 30 años más y ver a mi hija crecer’. Jaime tiene más ilusión de vivir a diferencia de cuando lo conocí…

Gracias a ti…

Gracias a mí, a Zoe, a la vida en familia, a la vida que llevamos en Miami, que es una vida tranquila.

SOBRE EL LIBRO

Este es tu quinto libro, ¿cómo has evolucionado como escritora?

Me siento muy orgullosa de esta novela y creo que estoy encontrando mi voz como escritora. Siento que hay un progreso con respecto a la primera. Si hay algo que tengo claro es que quiero escribir sobre historias personales.

Sobre el amor, la maternidad, Jaime Bayly y Charles Bukowski habla la escritora Silvia Núñez del Arco en esta entrevista. Acaba de publicar ‘Si me dejas me mato’.

¿Escribir, para ti es como quitarte una mochila?

Sí, es muy terapéutico.

¿Cuánta mano de Jaime Bayly hay en este libro?

Yo termino de escribir, lo mando a la editorial y paralelamente Jaime también lo lee y me da su opinión. Me dice ‘me gustó esto, me gustó lo otro’. No me corrige el estilo. Nuestros estilos son distintos. Obviamente, él tiene mucha más experiencia como escritor y a mí me falta mucho para llegar a ese nivel de literatura.

Familia Bayly: Jaime, Zoe y Silvia.

Cualquier malhablado podría decir que tienes el camino fácil de escritora por ser pareja de Bayly…

Bueno, eso es lo que haters dicen constantemente.

Incluso, recuerdo sobre tu primera publicación, que muchos decían que el libro lo había escrito él…

Claro. Por eso digo, yo escribo historias muy personales y cosas que Jaime no ha vivido, ¿entonces cómo podría él escribir sobre algo que es tan personal mío? No podría describir el primer beso que me di con mi primer novio. Además, la pluma de Jaime es muy distinta a la mía.

Los libros tuyos y los de Jaime son muy íntimos, ¿no hay reparos en que Zoe los lea en algún momento?

Zoe se ha aproximado a algunos de nuestros libros. Igual, ella sabe quiénes son sus padres. Nosotros no tenemos ningún secreto con ella. Sabe exactamente todo de nuestras vidas. Tenemos esa confianza para hablar de estos temas. Si algún día lee un libro no será una sorpresa para ella.

SILVIA Y SUS LECTURAS

¿Cuáles son tus escritores de cabecera?

Charles Bukowski, él ha sido una inspiración para mí. A pesar de que tenga reparos con él, porque es un machista.

¿Qué otros escritores te han influido?

(Raymond) Carver… Los cuentos de (Julio Ramón) Ribeyro también fueron una gran inspiración. (William) Faulkner.

¿Cuáles son tus propósitos como escritora?

Yo uso la escritura para sanar mis heridas. Y luego, que mis lectores se identifiquen con las cosas que escribo. Que aprendan de lo que escribo.

¿Eres una mujer con muchas heridas?

Cada vez menos, pero sí. Cada vez menos. Todos tenemos heridas, en mayor y menor medida.

Silvia Núñez del Arco: "Jaime tiene más ilusión de vivir a diferencia de cuando lo conocí". Foto: Lennin Tadeo.

¿Te jode que te pregunte por Bayly?

Para nada. Estoy acostumbrada. Él es parte de mi vida, es mi esposo, lo admiro, me encanta lo que hace. Lo respeto como escritor, como periodista, como persona. No me molesta para nada. Es parte de mi vida.

EL AMOR TÓXICO

¿Este libro es tu historia?

Está inspirado en mi primer amor.

Habla sobre un amor tóxico y hoy casi todas las relaciones son tóxicas…

Uno tiene que aspirar a no tener una relación tóxica y es justamente teniendo bajas expectativas, siendo sincero con la otra persona. Podrías defraudar a la otra parte, pero por lo menos no estás mintiendo.

“Si me dejas, me mato” está a la venta en librerías a 80 soles. Se presenta el viernes 6 de mayo en Crisol del Óvalo Gutiérrez.

¿Por qué las relaciones tóxicas son las más difíciles de romper?

Ese es un tema interesante, me ocurrió. Sabía que me estaban mintiendo, sabía que esa relación no daba más e igual elegí quedarme. Eso tiene que ver mucho con el apego. Cuanto más pueda amar uno de manera desapegada, más libre es uno de elegir. Creo que uno tiene que amar a la otra persona, pero sobre todo amarse a sí mismo.

¿No te asusta que tu hija se encuentre con un amor tóxico?

Espero que no le pase. Pero le va a tocar que le rompan el corazón en algún momento. Va a vivir el amor y, parte de eso, es aprender a que te digan que no. Lo que sí esperaría es que no se enrede en una dinámica demasiada tóxica como me tocó a mí.

El amor adolescente es muy intenso, apasionado…

Exacto. La relación adolescente y el primer amor suele ser como que te tiras a la piscina sin saber si hay agua. Ya después de esas primeras experiencias uno se enamora, pero primero pone el pie, se fija si hay agua, si está caliente o está tibia. Uno se enamora con menos inocencia, uno protege más el corazón.

MÁS INFORMACIÓN: