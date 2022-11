Calamaro, Avril Lavigne, Mon Laferte y J Balvin son algunos de los artistas que este año se subieron al escenario de Arena Perú para deleitar a sus fanáticos. Sin embargo, dicho espacio dio que hablar esta semana tras su clausura temporal por la Municipalidad de Surco al denunciarse el exceso de aforo y lo que provocó la cancelación del segundo concierto de Juan Luis Guerra en nuestro país dejando a miles de fanáticos sin show.

¿Qué ocurrió en el Arena Perú?

Todo comenzó la noche del martes 22 de noviembre cuando asistentes al primer concierto de Juan Luis Guerra utilizaron las redes sociales para compartir imágenes y videos del evento denunciando la sobreventa de entradas debido a que se reportaban las aglomeraciones en diversas ubicaciones en las que se incluyó la zona VIP.

Empezó el concierto de @JuanLuisGuerra, aquí la gente sin poder bailar. Entradas sobrevendidas, gente desmayandose por asfixia, vías de tránsito repletas, horrible! pic.twitter.com/w2GVhQGFEq — Vilma Fernández (@Giovannita_vfc) November 23, 2022

Como parte de las quejas, el público afirmó que no se podía “ni caminar” en las instalaciones del Arena Perú e incluso algunas personas sufrieron problemas de asfixia. A esto se sumó que otro grupo de fans de Juan Luis Guerra no pudo ingresar al concierto pese a contar con entradas compradas en Teleticket por el mismo motivo: no había espacio.

El concierto de @JuanLuisGuerra pone en riesgo a miles de personas en la zona VIP. Se ha superado el aforo de manera excesiva. No se puede ni caminar. Mi hermana se cayo d la falta de aire. Pésima organización de #teleticket @teleticketperu hagan algo!!! Antes q más gente desmay — Ursula Silva (@UrsulaPeru) November 23, 2022

Clausura y suspensión del concierto

Ante las quejas de fanáticos de Juan Luis Guerra, la Municipalidad de Surco dispuso la tarde del miércoles 23 la clausura provisional del Arena Club, por exceso de aforo en la fecha previa, lo que provocó automáticamente la cancelación del segundo concierto del cantante dominicano.

Ronald Rojas, jefe de operaciones de Fiscalización de la comuna de Surco, informó que, la decisión se tomó tras comprobar que, durante el primer concierto realizado la noche del 22 de noviembre, la empresa organizadora Fans & Music Entertaiment S.A.C. permitió el ingreso de más de 14.000 personas, cuando el aforo permitido era de 9.000, lo que puso en riesgo la seguridad de los espectadores.

“Se ha pasado ayer [22 de noviembre] a 14 mil personas y quedó mucha gente afuera. Se ha procedido con las medidas respectivas. Hoy [23 de noviembre] se aplica la medida complementaria para que no se dé nuevamente y se exponga la vida de las personas. El local será clausurado de forma temporal”, dijo el vocero de la Municipalidad de Surco.

La Municipalidad de Surco clausuró a la organizadora del segundo concierto de Juan Luis Guerra.

Multas

El municipio de Surco multó con S/ 4.600 - equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) - a Fans & Music Entertaiment S.A.C., promotora de los conciertos de Juan Luis Guerra, por superar el aforo permitido por la Municipalidad de Lima. La comuna explicó que se contaba con la autorización para el ingreso de 9 mil personas, pero según estiman unos 14.037 espectadores asistieron al primer show.

Asimismo, la Municipalidad de Surco impuso una multa de S/ 2.300 a Arena Perú por permitir la venta de alcohol dentro de sus establecimientos durante el primer concierto de Juan Luis Guerra cuando esta actividad no contaba con la autorización.

El municipio de Surco añadió que, las condiciones de seguridad de un evento y el aforo lo determina la Municipalidad de Lima.

Fotografías también mostraron las dificultades para salir de la instancia, con miles de personas recurriendo a congestionadas vías para llegar a sus hogares. (Foto: Anthony Niño De Guzmán/El Comercio)

¿Sobreventa de entradas?

Pese a que Arena Perú tenía una capacidad de aforo de 9 mil personas, según la página de Teleticket la capacidad juntando las tres zonas del concierto de Juan Luis Guerra (Platinum, VIP y Tribuna) sumaban 13.940 personas.

Y como se conoce, la Municipalidad de Surco indicó que durante el primer concierto al Arena Perú ingresaron más de 14 mil asistentes.

Capacidad de las tres zonas para los conciertos de Juan Luis Guerra en el Arena Perú. (Captura: TV Perú)

Evalúan responsabilidad “solidaria”

Alessandro Nanetti, director de Fiscalización del Indecopi, explicó que el caso de la cancelación del segundo concierto de Juan Luis Guerra está siendo investigado. Aclaró que de acuerdo a sus competencias por lo que pueden establecer responsabilidad administrativas, pero pueden dar parte de lo indagado al Ministerio Público.

“A nosotros nos corresponde velar por los intereses de los consumidores y es una responsabilidad administrativa la que se debe determinar. Esto sí, sin desmedro de que nosotros, de encontrar en la investigación una posible responsabilidad penal, demos parte a la Fiscalía de Prevención del Delito ”, aclaró en entrevista con TV Perú.

“Esto [clausura del Arena Perú} se dio porque hubo un exceso de aforo . Probablemente se podía prevenir si es que hubiese habido una coordinación entre el promotor y Teleticket. En estos momentos estamos en proceso de investigación [para conocer] qué medios usa Teleticket para respaldar un contrato en cuanto la venta de entradas. Estamos evaluando la existencia de una responsabilidad solidaria. Estamos en investigación, estamos recabando información, pero no puedo brindar más detalles”, precisó.

Durante el concierto de Juan Luis Guerra, varios asistentes denunciaron aglomeraciones y sobreventa de entradas.

Deudas de promotora

El funcionario del Indecopi, Alessandro Nanetti, informó que la empresa Fans & Music Entertaiment comenzó a operar el pasado 11 de mayo del presente año y reporta una deuda de un millón de soles al Tesoro Público. Juan de Dios Guevara Riglios sería representante de la promotora de eventos y de Act Perú S.A.C.

“Es una empresa que ha empezado a operar el 11 de mayo de este año. Actualmente, tiene una deuda coactiva de 175 mil soles al Tesoro Público. El representante legal de Fans & Music Entertaiment es el mismo de Act Perú que al 2017 tenía una deuda coactiva de más de un millón con el Tesoro Público. Con esto estamos con ciertas alarmas porque estamos hablando de algo que sí compete es el perfil del proveedor del servicio y que tenemos que investigarlo”, explicó en entrevista con el programa Qué está pasando de TV Perú.

Devolución de dinero, pero no asumen responsabilidades

A través de las redes sociales, la promotora de los conciertos de Juan Luis Guerra, Fans & Music Entertaiment S.A.C., explicó que la cancelación del segundo show programado del intérprete de “La Bilirrubina” se debió a la clausura del Arena Perú “por motivos externos” al artista y a la empresa.

“La producción ofrece sus más sinceras disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar en el público que esperaba disfrutar del segundo show de la estrella dominicana. En los siguientes días se anunciará el procedimiento de devolución del dinero de todas las entradas, en coordinación con Teleticket”, señala el comunicado.

Por su parte, Teleticket indicó que el Arena Perú fue clausurado por disposiciones de la Municipalidad de Surco relacionadas al aforo del recinto.

“En ese sentido, Teleticket, en coordinación con el organizador del evento, puso a disposición del público el número de entradas permitidas según el aforo indicado por Arena Perú”, señaló la empresa.

Agregó que en las próximas horas informará cómo será el proceso de devolución del dinero para las personas que compraron sus entradas y no pudieron presenciar el evento.

En esa línea tanto la promotora como Teleticket pidieron a los fanáticos de Juan Luis Guerra a estar atentos a los comunicados y publicaciones en redes sociales.

Además, la empresa añadió que, su función es realizar la venta de tickets que el organizador destina al espectáculo y la validación de los mismos al momento del ingreso.

“Teleticket, en coordinación con el organizador del evento, puso a disposición del público el número de entradas permitidas según el aforo permitido indicado por Arena Perú”, precisó.

Arena Perú anuncia reestructuración

Tras la cancelación del segundo concierto de Juan Luis Guerra, Arena Perú anunció que entrará en un proceso de reestructuración “hasta nuevo aviso, con el objetivo de mejorar y garantizar una experiencia segura de calidad para el público”.

“Esta pausa servirá para desarrollar las mejoras necesarias en el recinto, tomando en cuenta los comentarios del público y autoridades”, se lee en su pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Arena Perú emite comunicado

Fans afectados

Los fanáticos de Juan Luis Guerra perjudicados lamentaron ser los perjudicados con la cancelación del show pues detallaron que el concierto del miércoles 23 era la primera fecha que el artista dominicano logró sold out por lo que luego se abrió un segundo espectáculo en el Arena Perú.

Una seguidora llamada Magaly tuvo la oportunidad de expresar su malestar y dijo que había invertido dos mil soles entre los gastos de su pasaje y entrada. “He comprado mi entrada desde agosto y estoy haciendo cola desde las 9 de la mañana. Yo vengo desde Piura y después del concierto me iba”, dijo en diálogo con Canal N.

“Tengo de inversión como dos mil soles y no es justo que el dinero se vaya al agua, porque no creo que se devuelva. Queremos entrar y que se respete el aforo”, añadió la afectada.

Otra seguidora de Juan Luis Guerra calificó de “burla” a los espectadores lo ocurrido con el concierto. “Nosotros fuimos los primeros en comprar la entrada. El concierto de ayer, fue la principal, pero de pronto Teleticket sacó la fecha de ayer. Todos los que estamos acá somos los de la primera fecha”, comentó.

Fans de Juan Luis Guerra perjudicados con la cancelación del segundo concierto que iba a realizarse en el Arena Perú. (Foto: Capturas TV Perú, Buenos Días Perú/Canal N)

A estas experiencias, se suma la de Jean Carlo Vega quien viajó desde su natal Ecuador a Lima (Perú) para disfrutar del segundo concierto de su cantante favorito Juan Luis Guerra que fue cancelado. En diálogo a Buenos Días Perú, el extranjero contó que en Ecuador se vivió una situación similar pues ahí también se cancelaron dos conciertos del cantautor dominicano.

Fue el lunes 21 de noviembre que Vega llegó al país. “Viajé el domingo en la noche porque mi tramo es Guayaquil-Piura en bus y de Piura a Lima en avión. Yo llegué todo bien, hice un tour por ahí y el guía me manda la noticia el miércoles en la mañana. Yo no había visto nada, yo tenía mi entrada numerada, yo iba a ir a las 7 p.m. u 8 p.m. (al concierto)”.

“Me mandan esta información y me pongo a leer. Le pregunto a algunos amigos (en Ecuador) qué hago. Me dijeron que fuera porque ni Teleticket, ni los productores, ni Juan Luis Guerra dijeron nada. Solo estaban las noticias de la Municipalidad. Del lugar de donde vengo pasan estas cosas y luego lo resuelven y de último momento lo vuelven abrir y se da el show”, comentó.

¿Qué ocurrirá con los próximos conciertos?

El Arena Perú informó que entró a la etapa de una reestructuración por lo que se esperará las mejoras que ejecutará para poder cumplir con la organización de conciertos próximos. No obstante, a partir del 1 de enero se iniciará la gestión del alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, quien anunció que los conciertos masivos tendrían que realizarse en espacios no residenciales.

“Estos conciertos tendrían que hacerlas en las playas de Conchán y Pachacamac donde no vive gente”, señaló en diálogo con Canal N. Bruce reiteró que las instalaciones del Jockey Club no son las adecuadas para la realización de eventos masivos.

Mencionó que esta medida -que ejecutará una vez que asuma su gestión- busca evitar que ocurra un caso al de la discoteca Utopía, donde 29 jóvenes murieron asfixiados y quemados en el 2002.

“El mejor alcalde que tuvo Surco tiene hasta hoy día un juicio abierto por el caso Utopía, no queremos otra Utopía más en Surco. Ya nos pasó una vez y no vamos a permitir poner en riesgo a nuestros hijos para que eso vuelva a ocurrir”, señaló en diálogo con Canal N. En esa línea, Bruce reafirmó que serán suspendidos en Surco los espectáculos que representen un riesgo para los asistentes y público en general.

A la fecha, hay 10 conciertos que se iban a realizar en el Arena Perú, ubicado en Santiago de Surco, pero hasta el momento solo el de Alex Ubago fue reprogramado para el anfiteatro del Parque de la Exposición. En esa línea, las organizadores de estos eventos vienen realizando las gestiones correspondientes para cambiar el local de estos espectáculos.

Concierto Fecha Silvestre Dangond 2 de diciembre Metronomy 6 de diciembre Tour Amantes de Greeicy y Mike Bahia 7 de diciembre Paramore 2 de marzo de 2023 Segundo Festival de la Salsa Sensual 4 de marzo de 2023 Lauren Jauregui 7 de marzo 2023 Vicentico 17 de marzo 2023 Elsa y el Mar 24 de marzo 2023 Lali 5 de marzo de 2023 Emilia Mernes 5 de mayo de 2023

