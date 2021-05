Liliana Díaz, voluntaria del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, indicó que este sábado llegarán al Perú 16.500 dosis para los voluntarios que recibieron el placebo o la cepa de Wuhan.

En declaraciones a RPP, precisó que una vez que estas vacunas lleguen al país se dará a conocer qué participantes recibieron la cepa de Beijing, la de Wuhan y el placebo y así poder determinar a quienes les corresponde la aplicación.

“Estas vacunas son para los que recibieron el placebo y la cepa de Wuhan, son en total 16.500 dosis. En total somos 12 mil voluntarios, de los cuales 4.000 recibieron la cepa de Beijing, 4.000 la de Wuhan y 4.000 mil placebos. Las vacunas que llegan este son para 8.000 voluntarios que recibieron placebo o la cepa Wuhan”, aseveró.

“Nosotros no sabemos todavía qué recibimos, pero nos estarían revelando el ciego una vez que las vacunas lleguen al Perú. Al menos yo no tengo ninguna desconfianza, desde marzo hemos intentado hacer mesas de dialogo y ya estamos en dialogando con el INS y la Universidad Cayetano, También hemos recibido el apoyo de Defensoría del Pueblo, quiero agradecerlos porque esto no se habría logrado sin ellos”, agregó.

Previamente, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, centro de estudios en el que se realiza el experimento, había informado que luego de la disposición de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, entidad del Ministerio de Salud (Minsa), se podrá levantar “el ciego”, que contiene la lista de los voluntarios que recibieron placebo, las dosis de la cepa de Wuhan o de Beijing.

“El 3 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Salud (INS) aprobó la enmienda 4.0, con la cual se modifica parcialmente el protocolo del ensayo clínico EC N°051-20, pasando de ser uno del tipo doble ciego a etiqueta abierta”, indicó la Universidad Cayetano Heredia en un comunicado.

“Esta modificación permite que cada uno de los voluntarios conozca qué tipo de vacuna recibe. Esto se comunicará oportunamente a los participantes del estudio”, agregó el escrito.