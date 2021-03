PELIGRO PARA LA SALUD PÚBLICA. En un comunicado, representantes del laboratorio chino Sinopharm expresaron su malestar frente a un reportaje que difundió información preliminar de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 en el Perú.

En el programa de Beto a Saber, que se transmite por Willax, Beto Ortiz señaló que la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú tiene una eficacia del 33,3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11,5% para la cepa de Beijing.

Al respecto, representantes de Sinopharm precisaron que la información difundida está incompleta porque aún no culminan los estudios a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Actualmente se están realizando las adjudicaciones de los casos de COVID-19 de acuerdo con los requerimientos del protocolo y no se han generado los datos definitivos del ensayo clínico en Perú. Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia”, se menciona en un comunicado divulgado por la Embajada de China en Perú.

Comunicado de Sinopharm CNBG pic.twitter.com/BalGgK0s61 — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) March 6, 2021

“Dicho reportaje carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable al revelar datos no verificados, no científicos, imprecisos e incómodos los cuales pueden confundir a la opinión pública”, continúa el documento.

Además, representantes de Sinopharm consideran que la información no cumple con los requerimientos del protocolo aprobado para probar la eficacia de la vacuna. “Los parámetros y las metodologías tomadas para los datos en el reportaje no cumplen con los requerimientos del protocolo aprobado, ni las normas internacionales. La vacuna inactivada contra el COVID-19 adopta un método internacional multicéntrico, doble ciego y controlado por placebo para evaluar su seguridad y eficacia protectora”.

Coronavirus: Vacuna china llega al Perú para los ensayos clínicos en seis mil voluntarios

EVALÚAN MEDIDAS LEGALES CONTRA EL CANAL

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, calificó como un “ataque” y una “mentira más” que se esté buscando cuestionar el proceso de vacunación contra el coronavirus con la difusión de datos de un informe preliminar sobre la eficacia de las dosis de Sinopharm que ya se están aplicando en el Perú.

“Este Gobierno de transición y emergencia defenderá la salud pública y la democracia ante los ataques constantes que viene recibiendo. Estos ataques tienen como objetivo desprestigiar la inoculación y polarizar a la población a cinco semanas de las elecciones generales”, dijo esta mañana en una conferencia de prensa.

“Se ha intentado vincularnos como responsables del ‘vacunagate’, han fracasado. Luego intentaron que entremos en una confrontación con el sector privado por una falsa compra de vacunas rusas. Fracasaron. Poco a poco, la llegada de vacunas va callando las críticas y ante el inicio exitoso del proceso de vacunación, se arma una mentira más para poner en duda las vacunas para toda la población”, añadió.

Violeta Bermúdez consideró que la información divulgada debe ser sometida a una investigación, debido a que se trata de un documento privado.

“Respecto al origen del documento, creo que los responsables tienen que dar cuenta porque si se trata de un documento incompleto, preliminar que la UPCH es responsable de elaborar, me imagino que tendrán cuenta cómo lo obtuvieron. [...] Creo que ahí hay responsabilidades que se tendrán que investigar porque entiendo que los ensayos clínicos tienen que guardar una reserva hasta el momento que se emita un informe final”, indicó Bermúdez.