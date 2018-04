Siria: profesora peruana en Damasco indicó que no sintió el bombardeo estadounidense [VIDEO y FOTOS]

El ataque emprendido contra Siria por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido ha dejado preocupado a todo el mundo. Y es que las cosas podrían irse de las manos si Rusia cumple sus advertencias de responder este tipo de ofensivas.



Las imágenes dadas a conocer por parte de los medios internacionales mostraron cómo los misiles lanzados impactaban en distintas zonas de Damasco, la capital de Siria. El gobierno de Donald Trump sostuvo que los blancos fueron solo centros de investigación y bases militares.



Ello terminó confirmado por la profesora peruana de español Rocío Rojas Sifuentes, quien vive en Siria desde hace 17 años. Ella contó a RPP Noticias algunos detalles.

¿PREDIJO LA BIBLIA LOS ATAQUES EN SIRIA? Sacerdote católico explica imagen viral.

“Han sido en centros militares, casi a las 4 de la mañana. Yo, la verdad, no puedo decir que los he sentido. Me enteré a las siete de la mañana casualmente también por un periodista peruano que se comunicó conmigo. Han sido solamente zonas militares”, indicó la docente.



Rojas Sifuentes añadió que el bombardeo no motivó la suspensión de las actividades en Siria. “Ahora mismo estoy en clases, todos los estudiantes han venido, incluso después de esta clase, tenemos un curso de niños, la situación sigue normal", señaló.