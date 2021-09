Tras una espectacular persecución por calles de San Juan de Lurigancho, una chiquilla de 18 años conocida como ‘La malcriada’, un sujeto armado con revólver y un mototaxista fueron intervenidos por la Policía Nacional por ser presuntos integrantes de la banda de raqueteros ‘Los Atorrantes de Motupe’.

A la una de la tarde, a la altura del parque ‘Corazón de Jesús’, una mujer sufrió el robo de su teléfono y, de inmediato, solicitó ayuda a los agentes del Escuadrón de Emergencia Este 1.

La agraviada aseguró haber sido encañonada en la cabeza por dos individuos y contó que uno de ellos subió a una mototaxi azul y blanco.

Los efectivos policiales realizaron un operativo por toda la zona hasta que observaron un vehículo que iba a velocidad.

Al querer intervenirlo, el coche de tres ruedas aceleró por lo que la persecución duró varios minutos hasta la calle 54 del asentamiento humano ‘Cruz de Motupe’.

En ese lugar, los policías interceptaron la unidad. Al grito de ‘¡no se muevan, no se muevan!’, los ocupantes fueron reducidos.

S. R. (34), quien dijo que le tomaron la ‘carrera’, M. N. (18) y H. C. (23), que tenía el revólver marca Jaguar con seis balas, terminaron en el piso. En el vehículo se encontró cuatro celulares de alta gama que no eran de ellos y cuya procedencia no supieron decir.

Pese a estar boca abajo, la fémina lanzó insultos contra los vecinos que aplaudieron la labor policial de los miembros de la División de Emergencia.

Los intervenidos y el mototaxi, de placa 7737-8B, fueron llevados al Depincri 1 del distrito. Allí serán investigados.

