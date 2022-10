La Policía y peritos de Criminalística llegaron hasta el asentamiento humano Villa Verde, en San Juan de Lurigancho , donde una mujer identificada como María Taco Tineo asesinó a su pareja de 24 años con una botella, generando profundos cortes en el pecho y cuello y muriendo desangrado.

La víctima, cuyo nombre responde a Luis Enrique Gutiérrez Copa, dejó una hija en orfandad. Según relató una vecina de la zona, ambos habrían estado discutiendo, hasta que se enfrentaron y todo se salió de control llegando a las agresiones.

“ Ayer pusieron bulla y estaban tomando, luego escuché problemas, que estaban discutiendo y después escuché golpes . Escuché primero que la chica dijo auxilio, después se calmaron y el chico comenzó a mover algo, tras esto al poco rato escuché que se rompió una botella. El chico dijo ‘María qué has hecho, me va a dar una hemorragia”, yo pensé que la chica se había cortado, de ahí escuché que el chico pedía auxilio y ya no se volvió a escuchar nada. Solo escuchaba que alguien lloraba”, dijo la testigo a América Noticias.

La mujer incluso limpió la escena del crimen, puesto que los efectivos policiales no encontraron ninguna mancha de sangre. Ella fue detenida tras confesar el asesinato ocurrido la madrugada de este lunes 24 de octubre .

Mujer asesinó a su pareja en SJL