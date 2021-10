Mujer que fingió su secuestro aparece y jura que sí estuvo embarazada: “Estoy desconcertada”

MUERE EN SU LEY. Luego de que agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri descubrieran que el caso de una mujer supuestamente embarazada a la que la indujeron a parto para robarle su bebé en el distrito de San Juan de Lurigancho, era falso, la protagonista sale a dar su declaración.

Las autoridades indicaron que Anali del Pilar Luna Tavera (37) nunca estuvo en gestación y fingió su secuestro y el robo de su hija solo con la finalidad de obtener la suma de S/200 mil de parte de su pareja, un empresario colombiano.

Mujer que fingió su secuestro aparece y jura que sí estuvo embarazada (Video: Domingo al día)

En declaraciones a Domingo al día, la mujer dijo sentirse indignada con la cobertura que le ha dado la presa sobre su caso, en la que la acusan de haber inventado su secuestro.

“Estoy desconcertada, la prensa está hablando cosa que no tiene validez. Yo he sido secuestrada el día martes 19, los secuestradores me cambiaron de auto y de lugar, donde doy a luz a mi pequeña hija. Pido ayuda a la Policía, me doy cuenta de que no me están ayudando en nada. Quiero saber el paradero de mi hija, cómo está”, indicó Luna.

ASÍ FUE SU SUPUESTO SECUESTRO

Anali Luna declaró a los agentes que tres sujetos, a bordo de un auto color negro, la interceptaron cuando se dirigía a someterse a una intervención quirúrgica el 19 de octubre. Sin embargo, en los videos de cámaras de seguridad que recopilados no se llegó a observar ello y siempre se la vio sola.

Luego, los agentes solicitaron información en la clínica donde supuestamente la mujer llevaba su control de gestación y dicho centro remitió un informe médico que precisaba que ella no podía quedar embarazada debido a que en el año 2012 se sometió al método anticonceptivo quirúrgico “bloqueo tubarico bilateral”.

“Yo no me he operado en la clínica las trompas. Eso es claramente falso, a mi no me han llevado a ninguna clínica. Yo he dado toda la información, los secuestradores jamás me vendaron, yo sé sus rostros”, agregó la mujer en cuestión.