En su día libre, el sargento segundo del Ejército Peruano Adcell Suere (20), ‘Charapa’, encañonó y masacró a un taxista para robarle sus cosas, pero la Policía y vecinos de San Juan de Lurigancho trabajaron en equipo y lo capturaron en flagrancia.

Junto a un cómplice, apodado ‘Tarmeño’, el militar tomó la carrera a la víctima en la zona de ‘Bayóvar’ rumbo al portón de Jicamarca, en una zona algo oscura.

“Fue a las tres de la madrugada. Al llegar, este sujeto (Suere), que estaba atrás, rastrilló el arma y me apuntó por la espalda, a la altura del pulmón. Me dijo ‘¡Ya perdiste!’. El otro me golpeó en la cabeza”, dijo el agraviado.

Al ver que se resistía al robo y pedía ayuda a gritos, vecinos llamaron de inmediato a los policías del Escuadrón de Emergencia Este 1, quienes, al mando del comandante Edwin Cabrera, intervinieron con una pistola al integrante de la banda ‘Los Malditos de Jicamarca’.

Arma incautada a detenido apodado 'Charapa'

Al ser entrevistado, ‘Charapa’ señaló que el arma era de su propiedad pues trabajaba junto a un oficial EP.

El detenido fue conducido al Depincri 1 de San Juan de Lurigancho para ser investigado por otros delitos similares.

En tanto, las autoridades buscan identificar y capturar a ‘Tarmeño’ antes que vuelva a delinquir.

