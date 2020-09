Los vecinos del sector de Campoy, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho , piden que Kenyi Javier Felipa Aquino detenido en la comisaría de Zárate por acoso sexual y por presunto intento de violación, no sea liberado.

En diálogo con el programa ‘Al estilo Juliana’, indicaron que este sujeto, constantemente, mostraba sus partes íntimas a los menores de edad que viven cerca de la zona. Asimismo, que el último domingo, intentó violar a una vecina que fue auxiliada por otras personas que escucharon sus gritos.

“Él me empujó y con sus partes empezó a sobarme, yo le mandé una cachetada y me golpeó. A mi hija de 8 años la jaló para llevársela a su casa, ella de susto me contó (porque vecinos la ayudaron)”, detalló la mujer, víctima de este sujeto.

“Ellos dicen que presentemos una prueba que haya violación consumada. Pedimos que haya justicia para este tipo de cosas”, agregó.

Otra de las vecinas, quien también optó por no ser identificada, sostuvo que han llamado a reiteradas ocasiones a los agentes policiales, pero hasta el momento no encuentran justicia ni tranquilidad.

De acuerdo con el informe del citado programa, la comisaría del sector indicó que el Ministerio Público tendría que tomar las acciones pertinentes para que este sujeto no sea liberado.