SJM: Bebé nace en el baño del hospital María Auxiliadora y padres temen por su salud [VIDEO]

Terrible. ¿Dónde estuvo el personal de salud del hospital María Auxiliadora cuando una mujer dio a luz en el baño? Sus padres ahora temen por la salud del bebé, pues denunciaron que al nacer, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El hecho ocurrió en San Juan de Miraflores.



Raúl Sandoval, padre del menor, contó a Latina que llegó al hospital cerca de las 11:30 de la noche del lunes junto a su esposa Edith Contreras con dolores fuertes en el vientre, pero le dijeron que estaba con 3 de dilatación, por lo que aún debía esperar.



"El jefe de ahí me dijo 'cómo es posible que la traigas acá, ¿no hay sitio por tu zona?, acá no hay camas'. Señor, le dije, si yo traigo de emergencia a una persona sea de donde sea es porque no tengo otro sitio a donde ir", contó Sandoval.



Lo cierto es que no pasaron ni 15 minutos y el bebé nació en la puerta del baño. La madre del menor señaló que antes del alumbramiento, la habían enviado a hacerse un análisis de sangre y una ecografía. Luego se fue al baño y se le rompió la fuente.



Enterados del caso de Edith y Raúl, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) llegó a las instalaciones del hospital María Auxiliadora para realizar las investigaciones del caso.



Esta no es la primera vez que un bebé nace en un baño de hospital. En tanto, la institución aseguró que se trató de un parto precipitado y poco frecuente en el ámbito obstétrico. Además, aseguraron que han examinado al bebé y a la madre y están en bien de salud.