Dos exfiscalizadores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Se les acusa de recibir presuntas coimas por parte de propietarios de bodegas en el distrito que evitaban ser sancionados con una multa.

Roberto Antonio Chacón e Ivonne Santos Ruíz fueron intervenidos y llevados a la comisaría de Laderas de Villa. Ellos fueron acusados de los presuntos delitos de usurpación de funciones, estafa y contra el patrimonio.

Imágenes difundidas por el noticiero América Noticias muestra cuando las autoridades constatan que una de las billeteras de los intervenidos contenía varios billetes de S/20 y S/50.

“A mí me pidieron cincuenta soles, pero les he dado cuarenta. Le dije, que no tenía porque por la pandemia no salía. Me dijo que me iba a poner mil soles de multa”, contó una de las dueñas de un negocio.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina, cuestionó el accionar de los dos extrabajadores municipales. Mencionó que fueron los mismos bodegueros los que denunciaron ante la comuna esta situación a través de la línea WhatsApp: 964-989162.

“Estos personajes con cierto conocimiento de cierta normativa institucional, municipal inducían a cobros por debajo de la mesa. Se comunicaron, nos dieron la alerta de que teníamos personal de fiscalización que estaban cobrando coimas en los diferentes negocios del distrito, específicamente hoy en Pampas de San Juan”, dijo la alcaldesa de San Juan de Miraflores.