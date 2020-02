El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Condevilla dictó nueve meses de prisión preventiva contra Nilton Alexander Candía Navarro (29) por el delito de tentativa de homicidio. El sujeto le roció gasolina y le prendió fuego en todo el cuerpo a Esther Maximina Silva Contreras (39) la madrugada del 21 de febrero, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a América Noticias, la víctima se encontraba trabajando con su mototaxi y estaba acompañada de su amiga cuando fue sorprendida por Nilton Candía, quien le indicó que una tercera persona le ordenó que le rocíe gasolina en el cuerpo.

“'Me han mandado a matarte. Tengo que matarte', así me dijo y me echó gasolina en el cuerpo y a la moto”, señaló Silva Contreras, quien dijo no conocer a Nilton Candía. Tras quemar a su víctima, el atacante fue detenido por los vecinos del sector.

Según el certificado médico legal N° 010468-V, Silva Contreras presenta una lesión traumática corporal ocasionado por un agente físico térmico y quemadura de segundo grado en el 22% de su cuerpo.