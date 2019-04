Las imágenes del incendio del bus interprovincial que dejó 20 muertos en ex terminal Fiori

Al menos 20 muertos y 7 heridos dejó un bus de dos pisos que se incendió en el ex terminal Fiori ubicado en el cruce de la avenida Prolongación Tomás Valle y la calle Marco Polo, en San Martín de Porres cuando se dirigía a Chiclayo. Según los bomberos, los pasajeros intentaron escapar, sobre todo del segundo piso, pero no lo lograron.



El siniestro se produjo a las 7:30 de la noche. Un bombero señaló que el bus no tenía los implementos de seguridad, como extintores, por lo que el fuego se propagó rápidamente.



Según Cuarto Poder, habrían 7 personas que sí pudieron salir y habrían sido derivados a la clínica más cercana, que es la Cayetano Heredia.



El bus le pertenece a la empresa Sagibus. Hasta el momento ninguno de los propietarios del bus se hizo presente en el incendio.



Al menos 20 muertos en incendio en bus interprovincial. (Video: Canal N)