El terrible caso de una menor de tan solo 10 años abusada sexualmente por el sujeto que ingresó a robar a su casa de San Martín de Porres durante la madrugada sigue dando qué hablar. Esta vez, trascendió que la Fiscalía solicitó 72 horas de detención preliminar para el acusado, identificado como Renato Huamán Almerí.

La tragedia sucedió hace unos días, cuando el sujeto aprovechó que todos dormían en la casa de su víctima para ingresar a robar. Se paseó por todos los ambientes del inmueble y se llevó laptops, dinero, joyas y tarjetas pero, no contento con eso, decidió ingresar a la habitación de la menor y abusar de ella.

“Le dijo, ‘yo soy tu papá, tranquila, soy tu papá, no grites, tranquila. He venido a buscar a tu papá para matarlo y si gritas te mato a ti’, y no gritó, no hizo bulla, por eso no escuchamos nada”, contó el padre en entrevista para ATV Noticias.

Asimismo, comentó que el delincuente estuvo por más de una hora en su casa y las cámaras de su sofisticado sistema de seguridad captaron su rostro. “Ya no podemos dormir, ya nos da miedo estar en esta casa. No es la primera vez que nos roban, es por ello que contratamos a una empresa de seguridad, hasta con cerco eléctrico, pero aún así, no funcionó”, dijo al referido medio.

Por otro lado, el padre de la víctima contó que el agresor de su hija vive a solo 8 cuadras de su vivienda y que los vecinos de la zona lo conocen. “Una vecina nos dijo que sí lo conocía, ya está identificado, con dirección y nombre. Los vecinos dicen que sí lo conocen. Vive más o menos a unas ocho cuadras de mi casa” , acotó indignado.

PADRE DE NIÑA VIOLADA DICE QUE POLICÍA NO LO AYUDÓ

Finalmente, mostró una grabación que evidencia que la Policía no quiso hacerle caso cuando les pidió que detengan al violador, quien tiene varios antecedentes por robo y otros delitos. “Mi estimado, pero ya te estoy dando el dato, el nombre y dirección de dónde vive, o sea ¿se te hace tan difícil mandar un patrullero o llamar tú?”, se le escucha decir en el audio.

“ No está en mis posibilidades hacer eso. Si estuviera en mí yo me voy, pero no está. Lastimosamente estoy sujeto a mandos superiores ”, contestó el agente PNP.

Ladrón y violador ya fue identificado y Fiscalía pide 72 horas de detención premilinar en su contra, tras haber abusado sexualmente de una menor de 10 años.

TE PUEDE INTERESAR

Carro explota mientras se estaba abasteciendo de GNV en un grifo de Lurín [VIDEO]

Que no le engañen con el vale de pavo: ¿Cuáles son los elementos de seguridad para el canje sin problemas?

Protestas en Perú: sube a 27 el número de muertos, la última víctima es una joven en Ayacucho