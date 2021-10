Desde su natal Piura, el pastor evangélico Pedro Sernaqué y toda su familia vinieron a Lima para un evento cristiano y se hospedaron en un hotel de San Martín de Porres sin imaginar que terminarían convirtiéndose en víctimas del hampa. Mientras dormían, delincuentes les hurtaron celulares, dinero en efectivo, tarjetas y los documentos que necesitan para comprar los boletos de su viaje de retorno.

El agraviado contó que era la primera vez que se alojaban en un hostal ubicado en la cooperativa de vivienda ‘La Unión’. Todos decidieron estar en una misma habitación.

“Vine con mi esposa y dos hijos. En horas de la noche, luego que regresamos del evento, nos echamos a dormir y pusimos nustras cosas en una mesa que había al lado de la puerta. A la mañana siguiente, ya no estaban. Ese día desperté a las ocho cuando yo siempre lo hago a las cinco de la mañana. No se si me hayan echado algo”, contó.

El hombre agregó que, al darse cuenta del hurto, buscó por todo el hospedaje y en el cuarto de al lado, que estaba abierto, encontró su Biblia.

Por ese motivo solicitó las cámaras de seguridad para ver en que circunstancias ocurrió el hurto pues ninguna puerta estaba violentada.

“Han tenido que abrirla con llaves”, precisó.

La denuncia fue sentada en la comisaría de Condevilla Señor.

