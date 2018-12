Un nuevo escándalo rodea la defensa del congresista Moisés Mamani. La sobrina de Eduardo Piaggio, abogado del mencionado parlamentario, denunció en el programa de Milagros Leiva que su tío la tocó indebidamente cuando ella tenía entre 11 y 13 años.

La joven, quién no quiso brindar su nombre por seguridad, se mostró indignada y contó que no denunció el hecho porque parte de su familia se oponía.

"Al ver que él defienda este caso, yo me siento burlada. Siento que las disculpas que él me pidió, hace casi dos años, fueron disculpas solo por sobrellevar el momento, porque una persona que hace eso, no tendría porqué que defender este caso", comentó la denunciante en el programa matutino.

Recordemos que Eduardo Piaggio ya había sido blanco de críticas hace unos días mientras defendía al suspendido Moisés Mamani nen el Congreso de la República.

La exposición de Eduardo Piaggio ante los parlamentarios dejó mucho que desear y generó la protesta de muchos congresistas cuando indicó que según "la experiencia forense de análisis de algunos casos, el tocamiento indebido no se da de la cintura para abajo, sino se da en sentido inverso".