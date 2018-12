Sobrina encara a abogado de Moisés Mamani en vivo y narra cómo sucedieron los repudiables hechos | VIDEO

No ocultó su indignación. La sobrina del abogado Eduardo Piaggio, representante legal del congresista Moisés Mamani , decidió contar su verdad y encararlo en vivo tras acusarlo de hacerla tocado indebidamente cuando era menor de edad.



En el programa de Milagros Leiva, la joven contó con detalles cómo fue que sucedieron los hechos aquella vez mientras el abogado acusado escuchaba atentamente.

"Me acuerdo exactamente lo que hicimos ese día. Fuimos al mercado de Surquillo donde solías comprar películas, compraste una película de terror. Llegamos a la casa de mi abuela, me metí a la ducha, salí de la ducha y lo primero que hice, como siempre, entrar a tu cuarto. Me eché en tu cama y me comenzaste a tocar la pierna y luego me tocaste mis partes intimas. ¿Quieres que sea más explícita? ¿Quieres que te siga refrescando la memoria?", contó la joven con la voz entrecortada.

Abogado de Moisés Mamani es confrontado por Milagros Leiva

Por su parte, Eduardo Piaggio negó haber cometido algún tipo de tocamiento indebido contra su sobrina cuando ella era menor de edad. No obstante, reconoció que se registró una situación que pudo haber sido malinterpretada como tal.



Eduardo Piaggio fue acusado por su sobrina de haberla agredido cuando tenía entre 11 y 13 años. Según relató la presunta víctima en declaraciones a ATV, el abogado la tocó indebidamente cuando estaba en su cuarto. "Me dejó tan afectada que no recuerdo ni siquiera muy bien la edad que tenía", comentó.



"No quiero decir que sea mentirosa, pero puede haber malinterpretado algún jaloneo o algo por el estilo [...] Pudo ocurrir un hecho que, de pronto, pudo ser malinterpretado con ella y de repente eso le ha generado un odio hacia mí", dijo el abogado en una entrevista a RPP.