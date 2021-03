La abogada Rosario Sasieta afirma que la conductora Sofía Franco tiene un ‘temor reverencial’ a su aún esposo y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Asimismo, denuncia que el funcionario público utilizó recursos del Estado para su beneficio personal y difamó a la rubia.

A continuación, una entrevista en que la mujer de leyes, excongresista y exministra de la Mujer da su punto de vista sobre un caso de violencia familiar que ha trascendido la intimidad de un hogar debido a que Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra son personajes públicos. Esta característica, precisamente, permite identificar unos patrones que se repiten en muchas situaciones de este tipo.

Doctora, algunos tildan de patán a Álvaro Paz de la Barra por grabar y otros aseguran que Sofía Franco tiene problemas, ¿Cuál es su opinión?

Voy a darte mi opinión, no de lo que me parece, sino de una persona que está especializada por más de 40 años en esos temas.

La violencia familiar no es un tema que aparece en dos meses. Es un tema que empieza como una escalera de caracol, a subir y subir. Es exactamente igual. Esta violencia familiar ha ido dando algunos síntomas. Yo veo que realmente no es de ahora. En esa relación, que evidentemente es tóxica, hay asimetría de poder. No es una relación de poder.

¿A qué se refiere con asimetría de poder?

Porque él es acalde, pero no solamente alcalde, sino presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Esto realmente hace que ella tenga un temor reverencial, un temor a que él no solamente la elimine de su vida, sino que la aniquile.

Lo que pasa es que no caen en cuenta de que este hombre, como lo ha hecho ahora, ha armado todo un tinglado y ha sembrado evidencia. Entonces, cuando vemos que él es alcalde, él dice: ‘Yo me sentí amenazado’. ¿Y entonces un amenazado llama por teléfono y llegan 8 o 10 efectivos? ¿Alguna vez has visto un protocolo de fuerza de esa magnitud contra una mujer? A no ser que me digas que es jefa de la banda de los sicarios de Marcahuasi.

No, no he visto algo parecido. Parecía un operativo policial para capturar al cabecilla de una banda criminal…

Exacto. Entonces es por eso que ella se ha resistido, porque hay un abuso. Es un uso innecesario de la fuerza. seis, ocho, diez policías. Con armas de cinto. Dime tú, ¿y este hombre no hace nada? ¿Y encima dice que es un abuso policial?

¿Qué sensación le merece esa actitud?

Realmente me pregunto qué tipo de esposo, cuando ocurre este tipo de actitudes, manda a grabar. Él ha utilizado recursos del Estado, ha utilizado a su chofer, ha utilizado un vehículo para fines personales.

¿De qué delito estamos hablando?

Eso es utilización de bienes del Estado para fines personales. Ya será el abogado quien defina. Yo invoco a los alcaldes del Perú para que observen y pidan la no permanencia de Paz de la Barra en la presidencia del AMPE. Ha tenido una actitud personal perversa al haber utilizado los recursos del Estado. Yo podría decir que estaríamos frente a una persona que ha sembrado evidencia, ¿con qué interés?

¿La tenencia del hijo?

Ese es el objetivo. Yo que soy abogada de familia, este es el objetivo clarísimo, dejarla sin su hijo.

Pero si Álvaro Paz de la Barra dice que Sofía Franco tiene problemas con el alcohol y otros asuntos, ¿no es riesgoso que el menor esté con la mamá?

En primer lugar, nadie puede afirmar algo que no puede probar. Él ha dicho que es loca, alcohólica y es ludópata. Él puede ser denunciado por difamación agravada. Ha difamado a la madre de su hijo. Esa es la utilización del poder.

Doctora, hasta hace poco, posaban en las fotos como una familia feliz…

Es por el perverso círculo de la violencia. Es decir, te pego o te insulto, te pido perdón. La víctima perdona. Hay un momento de felicidad y luego vuelve al ataque. Y empieza un círculo.

Esta situación pone sobre el tapete la violencia familiar…

Ayer hemos tenido que sacar una declaración conjunta con Ana Jara ante la inercia de la actual ministra de la Mujer. No ha actuado con la celeridad que amerita. El estado no puede ser indiferente…

Mucha gente descalifica a Sofía Franco porque hasta hace poco ha estado involucrada en escándalos, ¿qué le parece?

Eso es parte de la historia. Eso reafirma nuestra posición de que cualquier situación era causada por la violencia psicológica ejercida durante años, esa es mi opinión personal. Hay que revisar la historia de ellos.

¿Algún mensaje para las mujeres que son violentadas y callan?

Siempre hay una salida, la puerta está abierta. Sal. Siempre hay una amiga, una compañera, una hermana, llama a la línea 100.

