HACE ACLARACIÓN. En conversación con Beto Ortiz, Augusto Thorndike menciona que todo el equipo de Cuarto Poder planeó la cuestionable entrevista que se le hizo al ex mandatario Martín Vizcarra. Tras las declaraciones que hizo el periodista, su colega Sol Carreño lo desmintió.

Beto Ortiz le consultó a Augusto Thorndike sobre la entrevista que le hizo a Martín Vizcarra. Como se recuerda, el periodista entrevistó al ex mandatario en octubre del año pasado y terminó diciéndole: “Espero que no termine en Canadá y no me refiero a la embajada”

Al respecto, Augusto Thorndike mencionó que la entrevista fue consultada con todo el equipo de Cuarto Poder. “Yo imagino que eso generó un terremoto en el canal, fue una entrevista muy fuerte. Nosotros tomamos una decisión editorial, todo el programa, de no dejar que él hiciera lo que había hecho en los otros dominicales”, indicó.

Este fragmento de la entrevista entre Beto y Augusto fue viralizada en Twitter, lo que generó una respuesta de Sol Carreño, quien desmintió a su colega. “No participe en esa entrevista. Mi opinión sobre cómo debió hacerse o no, no fue relevante o en todo caso no fue tomada en cuenta”, escribió la periodista.

Al verse en ese aprieto, Augusto Thorndike corrigió lo que dijo en la entrevista con Beto Ortiz. “No puedo entrar en detalles pero sí es verdad que Sol no participó en el proceso de esa entrevista. Perdona si no quedó claro eso. Te extraño mucho”, le contestó a Sol Carreño.

Sol Carreño desmiente a Augusto Thorndike

Sol Carreño desmiente a Augusto Thorndike