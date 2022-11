Sol Carreno se pronunció luego de los fuertes calificativos que lanzó Aníbal Torres, el presidente de Consejo de Ministros, en referencia a ella. Todo comenzó cuando al premier no le gustó un informe de Cuarto Poder que denunciaba la falta de obras en Huancavelica y decidió arremeter solo contra la conductora en una conferencia de prensa.

“Por qué esa señora hace eso, manipula a unas personas aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, mala esposa, mala hija y si tiene hijos, no solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, dijo Torres.

Por su parte, Sol Carreño decidió usar unos minutos de su programa para contestarle al premier. “Ustedes lo han escuchado el Presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres, a esta señora sin decir nombres, y no vamos a responder a sus agravios que por cierto consideramo s pocos dignos de un caballero de su edad y su educación, pero que debemos decir que consideramos profundamente machistas porque en primer lugar no se refirió en ningún momento al reportero hombre, ni al director hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora, y de paso se refirió a temas que no son de su competencia ni de su conocimiento, que no tiene nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad”, dijo la conductora.

Además, resaltó que la actitud de Aníbal Torres no le sorprende porque suele tener este tipo de ‘exabruptos’. “En algún momento ha manifestado su admiración a Hitler, por considerarlo un gobernante eficiente, y suele atacar a la prensa”, aseveró.

SOL CARREÑO AGRADECE APOYO

Finalmente, a través de sus redes sociales, Sol Carreño agradeció el respaldo de todos sus seguidores y colegas. “Quiero agradecer tantas muestras de solidaridad y cariño. Recibidos por igual de personas que coinciden o no conmigo en algunos temas. Más allá del tema personal pienso que el agravio a las mujeres ha sido general y eso es violencia. Y el ataque a la prensa es constante”, escribió en Twitter.

Critican a Aníbal Torres tras declaraciones misóginas contra Sol Carreño

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo: PJ declara improcedente recurso para anular denuncia constitucional de la fiscal de la Nación

Aníbal Torres: SNRTV y Consejo de la Prensa Peruana en contra de las declaraciones ofensivas del primer ministro hacia Sol Carreño

Violencia contra la mujer: ¿eres víctima o has sido testigo de algún caso? así puedes denunciar vía web