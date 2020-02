“Los hijos son el espejo de los padres y cómo nos crían nos vamos a mostrar”, precisó el psiquiatra Roberto Urrutia, quien señala que la sociedad peruana se está volviendo cada vez más violenta.

El experto del hospital ‘Santa Rosa’ mencionó que la pérdida de control, la falta de valores y la cultura de difundir la violencia como ‘si fuera normal’, se han incrementado en los últimos años.“Dejamos que nuestros hijos pasen horas en los videojuegos y que vean películas donde hay agresiones. Lo ven tan normal, que cuando crecen lo acondicionan a su conducta”, dijo el especialista.

Para Urrutia, los jóvenes implicados en el asesinato de Solsiret Rodríguez presentan conductas psicopáticas, ya que no muestran arrepentimiento y se justifican como si lo que hicieron fuera algo normal.“Los psicópatas no muestran empatía, culpas y no siguen normas”, indicó.

Recomendó a los padres de familia que si sus hijos tienen ciertas características, como pegar a sus compañeros, hermanos y otras personas, los traten con expertos.