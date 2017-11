Star Wars: Personajes de la saga llevaron alegría a vecinos de Miraflores [FOTOS]

¡La fuerza está con ellos! La saga de 'Star Wars' causa furor en millones de personas en el mundo entero. Perú no es indiferente a la fiebre galáctica que enloquece a todo el planeta. La fiesta de Halloween fue el motivo perfecto para que los miembros de 'Line Force Perú' salieran a las calles de Miraflores para poder llevar un poco de alegría los más pequeños.



'Line Force Perú' busca llevar un poco de alegría a todos los fanáticos de 'Star Wars' en Perú a través de distintas obras sociales que realizan en Lima y todo evento relacionado con 'Star Wars'. La agrupación decidió ponerse sus mejores galas para salir a las calles de Miraflores para poder tomarse unas fotografías con todos los fanáticos y curiosos que pasaban por las calles.



Como se recuerda, 'Star Wars: The Last Jedi' llegará a las salas peruanas a mediados de diciembre de este año y promete dejar impactados a todos los hinchas de la saga creada por George Lucas en 1977 en Estados Unidos.



Mira la curiosa galería de los fanáticos de 'Star Wars' peruanos que buscan llevar su fanatismo a otro nivel. 'Line Force Perú' tiene preparadas más sorpresas para todos los amantes de 'La Guerra de las Galaxias' en Perú.