El segundo 'spin-off'' se estrenó este miércoles en suelo peruano. La tan esperar historia en solitario de Han Solo cuenta el lado desconocido del pirata espacial de la saga de George Lucas que inició en mayo de 1977 en Estados Unidos.



'Solo: A Star Wars Story' a narra todos los por menores que tuvo que vivir Han Solo antes del encuentro con Luke, Leia y las fuerzas rebeldes en 'Star Wars: A New Hope '.



Como se recuerda , 'Solo: A Star Wars Story' estuvo en el ojo de la tormenta por todos los rumores que se lanzaron antes del estreno. El poco tiempo para realizar la cinta, el cambio de directores y el casi fracaso de 'Star War: The Last Jedi' puso los pelos de punta a Lucas Film y Disney.



En gala de 'Solo: A Star Wars Story' estuvo presente la Legión 501 Garrison Perú , única institución oficial de la saga a nivel mundial, que sorprendieron a todos los transeúntes que se dieron cita en MegaPlaza para poder vivir la fiebre de 'Star Wars' .



"Buscamos darle alegrías a los pequeños, por eso visitamos mucho hospitales y albergues haciendo obras sociales", manifestó Miguel Granados, Comandante de la Legión 501 en Perú .



Solo: A Star Wars Story