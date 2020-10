Por: Katty Gines

Muy pocos saben que el tatuador favorito y gran amigo de Maluma es un peruano. Desde hace 4 años, el cantante de ‘Hawái’ le escribió por Instagram a Stefano Alcántara para que tatúe su cuerpo y le gustó tanto su trabajo que lo lleva en sus viajes para que en las alturas siga plasmando más imágenes. Stefano también hace impresionantes murales, tiene tres estudios en Perú y dos en Estados Unidos. Trome conversó con él y nos cuenta su apasionada historia en este arte.

Stefano, ¿dónde vives actualmente?

Vivo en Fort Lauderdale, Florida, pero ahora que abrí un estudio en Nueva York divido mi tiempo en ir de un lado al otro.

¿Qué hacías antes de tatuar?

Estudiaba diseño gráfico publicitario en el Instituto Peruano de Publicidad, terminé la carrera y practiqué un mes, luego renuncié para abrir mi estudio. Mi único trabajo es ser tatuador y pintor, artista en general.

Stefano Alcántara dio una entrevista a Trome. (Video: Trome.pe)

¿Estudiaste para realizar tu labor?

Estudio eternamente, me considero un eterno aprendiz, cuando tatuaba me metí a Corriente Alterna para estudiar un curso de pintura. Luego he tenido muchos ‘workshops’ (seminarios) en Estados Unidos. El más importante fue el Illustration Master Class con el pintor que admiro y es mi mentor, Boris Vallejo.

¿A qué edad empezaste?

Yo empecé a los 18 años como un hobby y lo hacía mientras estudiaba diseño gráfico. Mis padres me apoyaron mucho, mi papá me prestó dinero para comprar mi primera máquina para tatuar con la condición de que le devolviera el dinero con mi propio trabajo.

¿Recuerdas cómo fueron tus inicios?

Tatuaba en mi casa, en un cuarto de visita donde hice un miniestudio e iban mis amigos que se pasaban la voz. Cuando terminé mi carrera abrí mi primer estudio que fue el segundo de Lima, en esa época no era aceptado, ahora es distinto.

¿Cuál es el tatuaje más lindo que has hecho?

El tatuaje más lindo que he hecho lo voy a hacer mañana. Considero que cada día trato de mejorar, aún no he hecho mi mejor pieza.

¿Cuántos locales tienes?

En Perú tengo 3 locales que llevan mi nombre, Stefano’s Tattoo Gallery Miraflores, Stefano’s Tattoo La Molina y Stefano’s Tattoo Mega Plaza. En Estados Unidos tengo dos, en Florida y en Nueva York.

¿Cómo fue que Maluma llegó a ti?

Maluma se hizo cliente como cualquier otra persona, me escribió hace como 4 años por Instagram y me dijo que lo tatuara. Me sorprendió que lo haga directamente, me hizo pensar en su forma de ser, humilde, normal, supercool.

¿Qué dice el colombiano de tu trabajo?

Le gusta mucho, tanto que se tatuó todo el lado izquierdo y tenemos un par de proyectos más que se vienen. Hay una admiración mutua, es un gran artista y un gran ser humano. La gente con la misma energía se atrae y tenemos una buena amistad.

¿A qué otros artistas has hecho trabajos?

A muchos artistas, como Gian Marco, Alex Gonzales de ‘Maná’ y al mundo del metal.

¿Por qué crees que tu marca ha crecido y se mantiene con el tiempo?

Creo que la razón por la que se mantiene mi nombre de esa manera es que no considero que he llegado donde quiero llegar aún. Trato de ser mejor, sigo estudiando, tengo mucho para crecer como artista.

¿Te reinventaste en la pandemia?

Creo que más que me reinventé, me recargué de energía, fue un buen break de la vida tan agitada que llevo, de tantos viajes, me cayó excelente para poder descansar. Me mudé a una casa más grande para crear mi propio lugar en cuarentena, piscina, gimnasio, y no necesitar de lo exterior.

Sé que el tema de limpieza y seguridad resalta en tus estudios. ¿Maximizaron ahora en pandemia?

El tema de seguridad y limpieza en mis estudios siempre han sido prioridad, no solo en tiempo de pandemia. Usamos desde productos de limpieza hasta los de protocolo de contaminación cruzada desde décadas, usamos guantes toda la vida, todo se esteriliza, todo va empaquetado y usamos productos anticoronavirus desde hace mucho tiempo.