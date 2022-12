Contagiados por el espíritu Navideño son muchas las personas que quieren incluir entre sus stickers de WhatsApp, un árbol de Navidad así como otras imágenes relativas a esta importante celebración.

Pues bien, si hasta ahora no has podido contar con un sticker de un árbol de Navidad en tu colección, no te puedes perder esta nota porque te vamos a contar paso a paso como hacerlo.

Para hacerlo deberás ingresar a cualquier conversación de WhatsApp. En la zona de escribir los mensajes, pulsa el botón de mostrar los stickers.

Luego busca el botón ‘+’ para que puedas buscar un sinfín de stickers hechos para esta popular plataforma. Te sugerimos escribir el nombre de ‘WAStickerApps’, en el que encontrarás muchas opciones de etiquetas.

Ahora solo tienes que buscar un paquete de stickers de Navidad y descargarlo, ya podrás contar con tu pino navideño para poder compartirlo con tus amigos.

