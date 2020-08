Por: Sonia Obregón

Hace más de 25 años, María Gonzales Rivera (58) inició su negocio de picarones junto a su esposo Pablo Valverde Alva (61). Con el paso del tiempo, con sus crocantes buñuelos bañados en miel de chancaca, conquistaron al paladar más exigente y ahora aparecen en la docuserie de Netflix ‘Street Food: Latinoamérica’.

“Nos dijeron que saldríamos en Netflix, pero no sabía qué era, hasta que uno de mis hijos me dijo. Lo vimos con toda la familia (en el estreno). Fue una alegría”, contó Pablo, natural de La Libertad. Ese día, María, fundadora de ‘Picarones Mary’, no pudo contener la emoción. “La grabación fue el año pasado. Me salieron lágrimas de felicidad”, dijo la ayacuchana a Trome.

Tras la pandemia, ellos también se vieron afectados y su pequeña carretilla apostada en el Parque Kennedy de Miraflores cerró hasta nuevo aviso. Sin embargo, se reinventaron y hace unas semanas reabrieron el negocio en su casa, en Villa María del Triunfo, y hacen delivery. Por la coyuntura, a su receta de la miel le incluyeron unas hojitas de eucalipto.

40 AÑOS DE CASADOS

“Atendemos a puertas cerradas y repartimos pedidos con motorizados. Nos está yendo muy bien”, aseguró don Pablo, quien renunció a su trabajo como ayudante de barman para seguir a su esposa en el emprendimiento.

“Mi señora siempre vendía en la calle. En un día ganaba más de lo que yo hacía en una semana. Me dijo para trabajar juntos y acepté”, señaló. Llevan cerca de 40 años de casados. Fruto de su amor tuvieron cuatro hijos y la familia se extendió con ocho nietos.